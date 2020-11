Vendedor de tamales muere a manos de la policía mexicana

MÉXICO - El hombre gritaba pidiendo auxilio, mientras los tres policías ministeriales intentaban someterlo.

En medio de las súplicas del comerciante de 54 años, uno de los agentes lo inmovilizó poniéndole la rodilla en el cuello, otra le agarró las piernas y el último lo ató, mientras su nieta de 6 años presenciaba todo.

"Los hombres se le fueron encima, le dijeron que se lo tenían que llevar, él dijo que por qué se lo iban a llevar? Le dijeron que tenían una orden de aprehensión, no se la quisieron mostrar ni tampoco se identificaban", detalló Rosa Zamudio, esposa de la víctima.

Zamudio, esposa de Juan Carlos Padilla, cuenta que caminaban por el barrio de La Resurrección, en Guanajuato, cuando los integrantes de la Agencia de Investigaciones lo amagaron y se lo llevaron.

"Lo cargaron entre 6, lo aventaron y lo iban golpeando", dijo Zamudio.

Luego lo buscó durante horas, hasta que en el Ministerio Público le informaron que había muerto de un paro cardiaco.

Aun sin su líder, "El Marro", advierte que no cederá ante el Cártel Jalisco.

"Pero mi hija lo vio y está todo golpeado, no tuvieron piedad de él…él no merecía morir así como murió, no lo tenían porqué haberlo golpeado", dice Zamudio en medio del llanto.

Ante las denuncias de los testigos, las autoridades se comprometieron a esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía estatal confirmó que los elementos involucrados ya fueron detenidos e investigarán su participación en estos hechos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una queja por el supuesto abuso de autoridad y al igual que muchos académicos y activistas exigieron que esto no quede impune.

"Se trata de una expresión más de la mala calidad y entrenamiento que tienen las policías de nuestro país", dijo el académico José Guevara.

Pero mientras llega la justicia, la familia del hombre que es reconocido como bueno e intachable por sus vecinos, se abrazan intentando encontrar consuelo.