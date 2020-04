Trabajadores piden apoyo del estado ante empresas no esenciales que les obligan a trabajar

TIJUANA- Trabajadores de una maquiladora en la colonia el Tecolote en Tijuana pidieron el apoyo del estado, pues este jueves seguían trabajando en la creación de muebles de madera.

“Si estaba laborando, ya estaban saliendo los trabajadores en sus carros”, informó Daniela Pantoja, delegada de la Secretaría del Trabajo en las ciudades de Tijuana, Rosarito y Tecate.

Quien dijo que después de hablar con el personal de recursos humanos, trataron de justificar su labor como esencial sin éxito.

“En el recorrido le dije que si me podía mostrar alguna cama que estuviera haciendo ahorita para hospital y dimos todo el recorrido en la empresa y no hubo ninguna cama para hospital entonces la empresa no es esencial”, aseguró la delegada de la Secretaría del Trabajo.

A las afueras de la empresa el jueves se veían a personas entrar, autos y camiones, incluso personas que llegaron para dar comida a sus familiares que cumplían con un turno de operación cotidiano, los cuales se dijeron preocupados por su seguridad.

“Porque tiene dos niñas chiquitas y haz de cuenta, que pues si quieras o no, si es preocupante, porque pues hay mucha gente ahí", dijo Luis Enrique, familiar de uno de los trabajadores.

La Secretaría del Trabajo se reunió con los empresarios de Tijuana, para recordarles una vez más que no debían operar durante el estado de emergencia si no eran esenciales y les aseguró que habría riesgos penales de seguir con las puertas abiertas ante el riesgo sanitario.

Trabajadores de la empresa enviaron el video a Telemundo 20, donde se ven laborando a pesar de no tratarse de una empresa esencial.

“Si una empresa no esencial continúa abierta y uno de sus trabajadores se enferma o fallece puede haber un posible delito por eso”, dijo el secretario de salud en Baja California, Alonso Pérez

Pues el descanso a los no esenciales, no respeta rango ni posición dentro de las empresas.

“La salud de todos en particular, si son actividades no esenciales definitivamente no se vale que para unos aplique y para otros no, se tienen que ir con su salario integro”, dijo Sergio Moctezuma, secretario del trabajo en Baja California.

