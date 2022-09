Hermanitos estadounidenses desaparecen en Tijuana tras el asesinato de su madre

TIJUANA- Una madre fue asesinada en Playas de Tijuana, en un saldo violento de este fin de semana, y sus dos hijos, vistos por última vez con ella, se encuentran desaparecidos.

Ahora, su familia se encuentra desesperada en el lado mexicano en busca de estos menores originarios de Spring Valley, de apenas 6 y 2 años.

“Son lo único que me dejó mi niña y sé que yo puedo cuidarlos”, dijo Karina Garibay, abuela de los dos niños residentes en Spring Valley.

Ella apenas pudo contener las lágrimas este martes al buscar junto a su familia, a los niños estadounidenses desaparecidos en Tijuana.

La abuela aseguró que la última vez que vieron a los niños fue el pasado sábado, cuando su hija quien vivía en su casa, le informó que iban a Tijuana.

La Fiscalía General de Baja California busca a dos hermanos que fueron vistos por última vez con su madre.

“La niña había tenido calentura en la semana y la traían al doctor y si fue la última vez que los vi yo”, señaló la abuela.

Sin embargo, ya en suelo mexicano, se enteraron que este domingo Precius Alessandra, madre de los menores, fue asesinada, de acuerdo a la fiscalía.

La mujer estadounidense recibió impactos por arma de fuego a la altura de la caseta de Playas de Tijuana, según la fiscalía.

“A mí me suena el teléfono a las 4 a.m. y que mataron a Precius y yo que, y a movernos, sin saber nada”, dijo Guadalupe Villalobos, prima de la abuela de niños desaparecidos.

Una preocupación mayor para la familia.

“Porque aquí son dos dolores, la pérdida de su hija y el no saber de sus nietos”, señaló Villalobos.

La familia mientras tanto, ahora dijo que solo saben rumores y no entienden qué pasó con la madre asesinada, y sus hijos, sin embargo, tienen indicios no confirmados, de que los niños podrían estar con su padre.

“Que me avise, que me diga sabe que están bien sus nietos no se preocupe, o yo se los entrego, que me diga cualquier cosa, que me dé una noticia que están bien los niños”, señaló la abuela de los menores.

Mientras tanto, la fiscalía de Baja California mandó una alerta Amber con los rostros de los dos menores, el mayor de ellos, estudiante de primaria en Santee, quién responde mejor en el idioma inglés que el español.

“Un nivel bajo de autismo, entonces a veces es muy difícil entender lo que él quiere comunicar y la niña es Juliette, tiene dos años es una niña muy hiperactiva, pero muy amorosa, ella tiene amor para todos y muy juguetona”, confirmó la abuela.

Mientras tanto, los familiares de la madre de los niños, la recordaron como una madre joven y comprometida, quien amaba sus hijos y trabajaba en una bodega de Amazon en Otay para darles una mejor vida.

“Siempre fue muy responsable, ella siempre fue responsable con sus niños, amorosa, siempre tenía tiempo para ellos, ella estaba trabajando muy duro para ellos también y para ella eran todo”, aseguró la abuela.

El Servicio Médico Forense informó a TELEMUNDO 20 que la causa de muerte de esta joven de 21 años fue por heridas con arma de fuego en cráneo, tórax y abdomen, de ahí que la preocupación de la familia aumente ante la posibilidad que puedan seguir en territorio mexicano y expuestos a este tipo de violencia.