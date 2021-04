Protesta en Jalisco por asesinato de mujer salvadoreña se sale de control

GUADALAJARA - La protesta que grupos feministas realizaron este miércoles en protesta por el asesinato de Victoria Salazar, la mujer de 36 años originaria de El Salvador, ocurrido en Tulum, Quintana Roo, salió de control.

Las mujeres manifestantes se reunieron al mediodía en el llamado parque Revolución, donde hicieron pintas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Luego, al marchar hacia las calles del centro, rompieron los vidrios de parabuses y estaciones de MiBici, además de los de algunos comercios, lo que ocasionó que al menos una de las jóvenes resultara herida por los cristales.

Durante el trayecto, tres de las asistentes se desvanecieron a causa de una insolación y requirieron apoyo de personal médico y de Protección Civil.

A lo largo de su marcha, las mujeres gritaron consignas como “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, “Mujer escucha, también esta es tu lucha” y “No son muertas, son asesinadas”.