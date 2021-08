Medios: Fiscalía de México va tras el expresidente Peña Nieto por varios supuestos delitos

CIUDAD DE MÉXICO - El expresidente Enrique Peña Nieto y su exministro de Hacienda, Luis Videgaray, podrían ser detenidos como parte de una investigación solicitada por la Fiscalía General de la República sobre presuntos delitos de asociación delictuosa y cohecho, informó este martes el diario Reforma.

Se trata de la misma investigación por la que el excandidato a la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, optó por salir del país bajo argumentos de que era un "perseguido político" para no cumplir la orden de un juez que lo citó para este jueves a una audiencia de cargos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Tanto Anaya, como Peña Nieto y Videragay, han sido mencionados en la investigación que llevó a la detención en España y posterior extradición a México de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, como los responsables de una maniobra de cohecho.

Lozoya, quien desde su llegada a México hace más de un año no ha pisado la cárcel ni ha hecho comparecencias públicas, fue acusado de entregar sobornos a legisladores (como Anaya) para que aprobaran la reforma energética que impulsó el gobierno de Peña Nieto.

De acuerdo con Reforma, la FGR logró en abril la detención del exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. El proceso jurídico fue ratificado en junio por el magistrado José Alfonso Montalvo.

"(Peña y Videgaray) forman parte de una asociación de hecho, cuyos efectos son visibles en la República Mexicana, entre abril de 2013 a agosto del 2014, con el propósito de realizar diversas conductas delictivas", dice la imputación de la FGR contra Lavalle.

Ricardo Anaya dice que salió del país porque es un "perseguido político"

Desde un principio, la investigación de la Fiscalía se basó en 15 recibos sobre las entregas de dinero que habría hecho, entregados por Emilio Lozoya al Ministerio Público federal.

LA LISTA DE MENCIONADOS

En la investigación sobre el tema, que habría sido ordenada por Peña Nieto y su exministro de Hacienda y excanciller Videgaray, uno de sus hombres de más confianza al igual que Lozoya, también fueron involucrados los exsenadores y actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Reforma asegura que una pieza clave en estas acusaciones es Rafael Caraveo, ex secretario particular de Lavalle, quien se convirtió en testigo protegido de la FGR y ha atestiguado sobre los sobornos del ex director de Pemex.