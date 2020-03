Las causas por las que un estado mexicano está inmerso en una ola de violencia

MÉXICO - Los vehículos arden y el tránsito en las carreteras se detiene ante la impotencia de los pobladores de Guanajuato que no se acostumbran, a pesar de la frecuencia de este tipo de actos criminales.

"Es un pueblo sin ley, no hay ninguna seguridad , no hay nada, entonces ellos hacen lo que quieren”; "de que tenemos miedo, tenemos, no nada más nosotros, toda la gente, es una inseguridad que no se puede vivir en paz", comentan habitantes del estado.

Según los registros oficiales, en esta entidad se cometen alrededor de 20 homicidios cada día, y la violencia que llena las calles, asegura la comisionada de Seguridad estatal, es un acto desesperado del Cártel de Santa Rosa de Lima.

"Están a un 80% desarticulados, ya son pocos operadores los que le quedan”, sostiene Sophia Ahuett, comisionada de Seguridad Pública.

Entre los que continúan libres, está el líder de la organización José Antonio Yepez Ortiz. “El Marro”, como lo apodan, es un objetivo prioritario para Estados Unidos y México, pero ha logrado escapar en múltiples ocasiones, recuerdan expertos, generando caos y confusión en medio de los operativos.

"Ha acumulado muchísimo dinero en los últimos años, tiene una capacidad de fuego muy importante; ya hemos visto que tiene la capacidad de instalar explosivos, cerrar carreteras, incendiar camiones", refiere Gerardo Rodríguez, experto en Seguridad y Narcotráfico.

Las Fuerzas Armadas mantienen operativos en Guanajuato para localizar al dirigente del Cartel de Santa Rosa de Lima.

En los últimos meses, esa organización ha recibido fuertes golpes: a mediados de enero, supuestamente la hermana de Yepez Ortiz fue acribillada frente al altar en su boda; semanas después, la esposa del supuesto delincuente fue detenida y, hace poco más de una semana, su padre fue aprehendido por las fuerzas armadas de este país.

El Cártel de Santa Rosa de Lima tiene una disputa directa con el Jalisco Nueva Generación, porque si bien su fuerte es el robo de hidrocarburos y las extorsiones, también quiere encabezar el tráfico de drogas.

El violento incidente ocurrió en una llantera en Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las frecuentes acciones militares implementadas no solo son para atrapar a "El Marro", sino para disminuir la presencia de todas las organizaciones delictivas.

"Nosotros estamos atendiendo de manera especial Guanajuato", afirma López Obrador.

Pero en tanto, Guanajuato se mantiene como el estado más violento de esta nación.