Hospitales en el Valle de México se saturan: decenas viven una dura realidad

MÉXICO - Conectada a un tanque de oxígeno, y en silla de ruedas, doña Gabina esperó atención médica afuera de un hospital.

"Nos dijeron que no hay camas, que no hay espacio, que la sacáramos, o sea, ella necesita una urgencia, pero no nos las quieren recibir".

Ante la negativa, su familia intentó trasladarla a otro lugar; sin embargo, en el camino, la mujer de 69 años perdió la batalla.

"Ayer mismo cuando regresamos ya no aguantó mi mamá, se sentía muy mal y falleció".

El viacrucis para encontrar una cama parece que se revive en los sanatorios del Valle de México, donde a la fecha el 73% ya es reportado al tope de su operación.

Con rezos, Claudia Arreola agradeció el haber encontrado una de las últimas camas para su esposo en el quinto hospital que visitó; ahora solo espera que su familiar se recupere.

El gobierno mexicano anunció cuáles serán los grupos prioritarios para recibir la vacuna contra el coronavirus.

"Hasta ahorita nos lo atendieron aquí, porque todo está saturado por la inconsciencia de la gente que no nos cuidamos", dice Arreola.

"Tenemos la orden de los médicos de no bajar, no hay camas disponibles, literalmente tenemos que esperar a que alguien fallezca o se vaya de alta para ocupar su cama", dice un paramédico.

El panorama también se evidenció en redes sociales, donde algunos paramédicos y doctores se declararon en alerta roja debido a la carga de trabajo.

"El número de internamientos nos está rebasando, ya tenemos unidades completamente llenas y estamos volviendo a las características que tuvimos en mayo pasado", explica el doctor Antonio Domínguez, del Hospital General.

La esperanza parece llegar el 22 de diciembre fecha en que las autoridades de salud pretenden iniciar con el Plan de Vacunación Nacional contra COVID-19.

"Empezó a incrementarse también el número de defunciones", dice el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

La Dra. Marina Del Ríos, una de las primeras personas en ser vacunadas contra el coronavirus en Chicago da un emotivo testimonio sobre los desafíos que enfrenta la comunidad inmigrante al enfermar de COVID-19 y la desigualdad social destapada en la pandemia.

El responsable de la estrategia contra la pandemia descartó un nuevo confinamiento argumentando que más de 60 millones se encuentran en condición de pobreza; sin embargo, esta mañana reiteró el llamado ya conocido por todos.

“No salir de casa, a menos que sea estrictamente necesario. Vale la pena hacerse a la costumbre de, incluso frente a la puerta de casa, pensar un segundo pensamiento: ¿vale la pena que salga?", dijo.

Por lo pronto, el gobierno capitalino informó que ya habilitó 260 camas adicionales para sortear la nueva ola de contagios por COVID-19.