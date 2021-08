Fiscalía de México envía citatorio a opositor por delitos que suman 30 años de prisión

CIUDAD DE MÉXICO - Fuera de México, donde lo acusan, es como enfrentará el excandidato a la Presidencia Ricardo Anaya a la justicia mexicana.

"El exilio es la única alterativa para poder seguir luchando", afirma el político que aspira a contender nuevamente por la Presidencia en 2024.

El político panista fue requerido para presentarse este jueves ante un juez federal para responder por los cargos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

Aunque él se dice inocente y asegura que es una persecución política por ser uno de los principales opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la fiscalía de López Obrador? 30 años de cárcel, dice Anaya.

Pero el mandatario se deslindó de esa acusación y asegura que "es una mentira, que es falso".

Las imágenes aumentan el escándalo de corrupción que rodea al caso Odebrecht.

"Sí que se presente, que dé la cara, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero", dijo.

López Obrador confirmó que la orden de presentación obedece a los señalamientos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ha hecho y que involucran a quien fue su principal contrincante durante la carrera presidencial, en presuntos sobornos en el caso Odebrech.

De acuerdo con la denuncia, cuando Anaya era presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados supuestamente recibió alrededor de $350,000 para apoyar la aprobación de la reforma energética.

La Fiscalía General de la República no ha dado a conocer más detalles de la indagatoria, pero un especialista en derecho penal asegura que salir del país sería un gran error de la defensa del exdirigente del Partido Acción Nacional, ya que los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva.

"Eso provocaría lo siguiente: que sea declarado prófugo de la justicia; que se ordene la intervención de una agencia de cooperación internacional", dice Gabriel Regino, exprocurador de justicia y especialista en derecho penal.

Mientras el caso sigue su curso, panistas como Vicente Fox y Felipe Calderón han salido en defensa de su compañero de ideología, aunque ambos en el pasado tuvieron diferencias con él.