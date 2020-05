Esto es lo que sucedió de marzo a abril en Tijuana durante la pandemia del COVID-19

Lo que debes saber El estado de Baja California confirmó el primer caso del nuevo coronavirus el 17 de marzo, y por las siguientes seis semanas superaría 1,640 casos. Sigue lo último del impacto de COVID-19 aquí.

El 10 de abril fue el día más alto de casos para el estado desde que comenzó la pandemia.

El gobierno federal y el estado de Baja California no siempre se vieron cara a cara en cómo enfrentar la pandemia.

TIJUANA- Ante la pandemia del coronavirus que continúa su trayecto de ascenso en el estado, los seis hospitales del IMSS en Baja California han sido convertidos para atender a pacientes con la enfermedad, informó el secretario de salud Alonso Pérez Rico.

Mientras en Tijuana se confirmaron once muertes nuevas por el nuevo coronavirus que hasta el jueves ha cobrado la vida de 153 personas en la ciudad de los 859 pacientes con pruebas positivas.

Desde su primer contagio a mediados de marzo, Baja California se colocó en tercer lugar a nivel nacional del número de casos con 1,577 positivos de 3,648 muestras estudiadas, y el segundo lugar en número de muertes con 223 muertes hasta el 30 de abril. Un promedio de 3.9 muertes diarias desde que se registró el primer caso a mediados de marzo. (Abajo puedes ver la cronología de los casos por municipio en Baja California).

"Estamos literalmente pagando el no tener una buena dieta, el ser sedentarios, el no tener una cultura de deporte", dijo Pérez Rico, quien dijo que las muertes están sucediendo en gran parte entre la población con obesidad.

Para evitar la acumulación de cadáveres sospechosos y postivos del Sars-CoV-2, el estado emitió lineamientos entre los que resalta el límite de $7,000 pesos para el servicio de cremación, después que funerarias fueran clausuradas por aumentar sus precios. Pérez Rico dijo que se reuniría con dueños de casas funerarias para llegar a un acuerdo respecto a los entierros.

"El 10 de abril sigue siendo el día más alto desde que empezamos la pandemia", dijo Pérez Rico. "Estamos promediando 110 por día de los casos sospechosos que se van sumando".

El secretario de salud dijo en Baja California se cuenta con cuatro laboratorios públicos y cuatro laboratorios privados para procesar los análisis de COVID-19.

Oficiales piden la desinfección de sus vehículos y solicitan mejor equipo de protección.

Mientras continúa la falta de personal médico en el estado después que alrededor de 30% se tuviera que retirar porque eran mayores de 60 años, hipertensos o diabéticos, dijo Pérez Rico, por lo que continúan las contrataciones de al menos 40 doctores y 80 enfermeros.

"No va haber personal médico, no va a haber hospitales, no va haber camas que nos alcancen si las personas siguen haciendo actividades no esenciales", amenazó Pérez Rico, asegurando que por el momento el estado cuenta con suficientes ventiladores y camas, pero que la población tiene que poner de su parte.

En Baja California se abrieron clínicas de fiebre para tratar pacientes que muestren síntomas de COVID-19 con el fin de tratar de detectar a los pacientes en la etapa temprana de la enfermedad, informó Alonso Pérez Rico, titular del salud de Baja California.

El precio por el servicio de cremación para personas fallecidas por coronavirus puede llegar hasta los $25,000 pesos mexicanos.

Como contraste, en San Diego, donde se registró el primer caso 10 días antes, 142 personas han fallecido hasta el jueves, según las autoridades de salud del condado.

u0022Las dos semanas que siguen para Baja California son críticas, los hospitales estamos llegando por arriba del 85%u0022, Pérez Rico.

Entierros de fallecidos por coronavirus prohíben a familiares despedirse para evitar contagios.

Ante la pregunta si Baja California ya está en la meseta de la curva, el titular del estado respondió hace una semana con contundente no.

"Nosotros en Baja California estamos en una curva de ascenso rápido. Estamos desplegando nuevos casos, vamos a mesetear la primera semana de mayo seguramente", afirmó quien repitió el lunes que las próximas dos semanas serán "muy difíciles para Baja California".

La mayoría de los pacientes que han muerto por COVID-19 han sido hombres y presentaban otras enfermedades, siendo obesidad, diabetes e hipertensión.

"No son números estadísticos, tenemos nombres, edades, lugares, es una enfermedad real, nos está matando como bajacalifornianos", señaló Pérez Rico.

Las edades de las víctimas de COVID-19 van de entre los 25 años hasta más de los 65 años. Sin embargo, Pérez Rico no descartó que se vuelva mortal para todas las edades. A partir de los 40 años, Baja California tiene un promedio de 20 muertes por cada grupo etario, a excepción de las personas de más de 65 años donde 55 personas han fallecido.

VENTILADORES Y CAMAS

Con título en mano, personal médico llega a la jurisdicción esperando la contratación inmediata por la contingencia.

El titular de salud del estado advirtió el 11 de abril , que quedaban pocos ventiladores en el estado para enfrentar la pandemia del COVID-19. Se cree que el estado necesita alrededor de 700 ventiladores para cuando la enfermedad llegue al tope del contagio.

Al 30 de abril, la Secretaría de Salud cuenta con 19 ventiladores en Tijuana, 43 en total. Su ocupación hospitalaria se encuentra alrededor de 79% en el Hospital General de Tijuana.

Mientras tanto el Seguro Social está alrededor de 63% en Tijuana. Cuenta con 4 ventiladores en Tijuana, 14 en todo el estado.

El Secretario de Salud dijo que el personal médico de salud cuenta con los insumos de protección. Sin embargo, falta personal médico en el estado, por lo que las rotaciones son de hasta tres turnos por personal médico, reconoció el lunes Pérez Rico. Continúan las contrataciones de doctores y enfermeros en todo el estado.

u0022El recurso más valioso por mucho es el personal médicou0022, dijo Pérez Rico quien reconoció que no hay suficientes para darse abasto.

La secretaría de salud del estado compartió el video de un hombre que ganó la batalla contra el coronavirus después de estar en la sala de cuidados intensivos.

CONTROVERSIA CON EL GOBIERNO FEDERAL

El 27 de abril una vez más la cifras entre el gobierno federal y el estatal difirieron en esta caso en la ocupación hospitalaria.

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, reclamó este viernes cifras reales en el reporte epidemiológico por la pandemia por la COVID-19 que cada día difunde la administración federal.

“Se me hace raro que haya tanta diferencia. Están dosificando la información porque no la están publicando como es”, acusó este viernes Jaime Bonilla Valdez.

Días antes, durante la actualización del lunes el gobernador Jaime Bonilla respondió al video del comediante Eugenio Derbez en el que pide ayuda para el personal médico de la clínica 20 del IMSS en Tijuana.

"He sentido que el talón de Aquiles es el Seguro Social. Yo veía mucho desprendimiento. No había preocupación", dijo Bonilla. "Obviamente lo que me preocupa más es que los médicos que tiene el Seguro Social tiene el Hospital Gneral y ahora estamos viendo que están cayendo como moscas porque no se les dio la protección a los médicos".

La delegada Desirée Sagarnaga Durante desmintió que haya falta de suministros en su cuenta de Twitter que catalogó cómo FakeNews.

CAMPAÑA DE SANA DISTANCIA

México declaró que entró en la fase 3 de la pandemia .

"Esta enfermedad va afectar a todos los municipios... a todos los trabajadores, vamos a tener muchos casos, los distanciamientos en los trabajos son importantes", dijo Pérez Rico en la conferencia del martes.

La mayoría de las personas que se han enfermado de COVID- 19 están en edad laboral por lo que el gobernador Jaime Bonilla hizo un enérgico llamado a que las empresas no esenciales cierren cuanto antes cómo se les ordenó desde el 31 de marzo.

Solo los pacientes con problemas respiratorios o sintomatología del coronavirus podrán ser recibidos en el Hospital General y para cualquier otro caso, urgencia o malestar tendrá que ser atendido en otros hospitales o en la Cruz Roja de Tijuana.

Las autoridades comenzaron a responder a las denuncias de empresas no esenciales que continúan sus labores y realizaron operativos para obligar a cerrar establecimientos durante la pandemia. Consulta la lista de empresas esenciales en este enlace .

El grueso de los casos por COVID-19 están entre 45 a 54 años, siendo un bebé de 2 meses el paciente confirmado más joven en el estado, informó Perez Rico.

Desde el 7 de abril se prohibió andar caminando "sin ningún propósito". Por lo que desde entonces comenzaron a verse retenes de inspección por coronavirus donde los policías recordaban a los ciudadanos a regresar a casa de no estar realizando una actividad esencial.

El Congreso de Baja California informó que aprobó una reforma de suspensión de pagos en arrendamiento de viviendas y negocios en el estado, durante abril y mayo, debido a la pandemia del coronavirus. Además, el decreto suspendió los pagos por préstamos en casas de empeño.

La frontera entre México y Estados Unidos a tenido una serie de restricciones como parte de una de las medidas acordadas por ambos gobiernos para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus. Y CBP anunció el cierre peatonal PedWest y cambios fronterizos, los cuales serán temporales debido a la disminución de flujo de viajeros en la frontera.

El anuncio del presidente Donald Trump y del secretario de estado, Mike Pompeo, indicó que hay ciertos trabajadores y actividades esenciales que quedan exentos de las restricciones en la frontera, entre ellos el comercio, transporte de mercancía y movimientos logísticos.

Durante el primer fin de semana después de las órdenes de distanciamiento social las playas de Tijuana se vieron abarrotadas, un contraste a lo que se vio el primer fin de semana de abril cuando se vieron desoladas.

El 22 de abril, el secretario de salud dijo que la jornada de sana distancia se extendió hasta el 30 de mayo para todo el país.

Cronología de los casos de coronavirus

30 de abril: Baja California llegó a 15,77 casos confirmados, de los cuales, 233 personas han perdido la vida.

En Tijuana se confirmaron once muertes más, 153 en total, de los 859 casos confirmados (28 en las últimas 24 horas).

En Mexicali se confirmaron siete muertes por COVID-19, y 25 nuevos casos para un total de 55 muertes y 589 pruebas que dieron positivo.

En Ensenada se registraron siete casos más, para un total de 40, no hubo denfunciones reportadas. En este municipio el COVID-19 ha cobrado la vida de 6 personas.

En Tecate se confirmaron cuatro casos más para un total de 67 casos. No hubo defunciones. El COVD-19 ha cobrado la vida de 5 personas en total.

En Rosarito se confirmaron dos casos más para un total de 17. No se reportaron muertes. Hasta este día, tres personas han perdido la vida.

En San Quintin no hubo cambios y se mantiene con con 5 casos y 1 muerte.

29 de abril: Doce personas más perdieron la vida en Tijuana por COVID-19, 142 en total; mientras en Mexicali se confirmaron tres muertes adicionales al nuevo coronavirus, 48 en total.

Hasta este día se han registrado 1,511 casos de 3,561 pruebas registradas, de los que 205 personas han perdido la vida.

TOTAL DE CASOS DE CORONAVIRUS POR MUNICIPIO

Tijuana:831, Mexicali: 564, Ensenada:33, Tecate: 63, Rosarito: 15, San Quintin: 5

TOTAL DE MUERTES DE CORONAVIRUS POR MUNICIPIO

Tijuana: 142, Mexicali: 48, Ensenada:6, Tecate: 5, Rosarito:3, San Quintin: 1

28 de abril: Siete personas perdieron la vida en Tijuana por COVID-19, 130 en total.

Mientras en Mexicali cinco pacientes más perdieron la vida, 45 en total y 1 en Ensenada, 6 en total. No hubo pérdidas adicionales registradas en Tecate, Rosarito y San Quintín, 5, 3, 1, respectivamente. En el estado hasta esta fecha 190 personas han perdido la batalla contra la pandemia, manteniéndolo en el 2º lugar a nivel nacional del número de muertes.

Baja California también registró 52 nuevos casos de COVID-19: 28 en Tijuana, 765 en total; 21 en Mexicali, 529 en total; 1 en Ensenada, 31 en total; 2 en Tecate, 53 en total. Rosarito y San Quintín se mantuvieron en 15 y 4 respectivamente para un total de 1,397 casos confirmados de coronavirus en Baja California.

27 de abril: Se registraron tres muertes más en Baja California por COVID-19, 177 en total, todas ocurrieron en la ciudad de Tijuana que alcanzó los 123 decesos por la enfermedad.

Para el resto de los municipios el número de muertes hasta este día son: 40 en Mexicali, 5 en Ensenada, 5 en Tecate, 3 en Rosarito, 1 en San Quintin.

El número de casos llegó a 1,345: 737 en Tijuana, 508 en Mexicali (37 confirmados en las últimas 24 horas), 30 en Ensenada, 51 en Tecate, 15 en Rosarito, 4 en San Quintin.

26 de abril: 174 muertes: 120 en Tijuana, 40 en Mexicali, 5 en Ensenada, 5 en Tecate, 3 en Rosarito, 1 en San Quintín.

1,308 casos acumulados de 3,181 estudiados: 737 en Tijuana, 471 en Mexicali, 30 en Ensenada, 51 en Tecate, 15 en Rosarito, 4 en San San Quintín

25 de abril: 171 muertes: 117 en Tijuana, 40 en Mexicali, 5 en Ensenada, 5 en Tecate, 3 en Rosarito, 1 en San Quintin.

1,215 casos acumulados de 3,115 estudiados: 700 en Tijuana, 420 en Mexicali, 27 en Ensenada, 49 en Tecate, 15 en Rosarito, 4 en San San Quintin

24 de abril: 163 muertes: 110 en Tijuana, 39 en Mexicali, 5 en Ensenada, 5 en Tecate, 3 en Rosarito, 1 en San Quintin.

1,161 casos acumulados de 2,954 estudiados: 660 en Tijuana, 413 en Mexicali, 25 en Ensenada, 47 en Tecate, 12 en Rosarito, 4 en San San Quintin

23 de abril: Baja California registró 72 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, de las cuales 31 se reportaron en Tijuana, 28 en Mexicali, 3 en Ensenada, 9 en Tecate, y 1 en San Quintin, informó Pérez Rico.

Además se registraron tres muertes adicionales, todas en la ciudad de Tijuana.

Hasta este día, se habían reportado 133 muertes en Baja California: 36 en Mexicali, 4 en Ensenada, 4 en Tecate, 2 en Rosarito, 1 en San Quintin, 89 en Tijuana.

1,047 casos se han confirmado de coronavirus en Baja California: 588 en Tijuana, 392 en Mexicali, 17 en Ensenada, 35 en Tecate, 11 en Rosarito y 4 en San Quintin.

22 de abril: Autoridades de salud confirmaron 37 nuevas en el estado: 26 en Tijuana, 9 en Mexicali, 1 en Ensenada, 1 en Tecate.

Esto eleva la cifra de víctimas de COVID-19 a 133 en Baja California: 86 en Tijuana , 36 en Mexicali, 4 en Ensenada, 2 en Rosarito, 1 en San Quintín.

También se registraron 123 nuevos casos: 47 en Tijuana, 69 en Mexicali, 2 en Ensenada, 4 en Tecate.

por lo que el estado ahora cuenta con 975 casos confirmados: 557 en Tijuana, 364 en Mexicali, 14 en Ensenada, 26 en Tecate, 11 en Rosarito, 3 en San Quintín.

El brinco de los últimos días en casos y muertes confirmadas por COVID-19 se debe en parte a que la Secretaría de Salud liberó los resultados de varias pruebas de casos sospechosos atorados.

21 de abril: Autoridades de salud confirmaron 62 nuevos casos en Baja California: 38 en Tijuana, 22 en Mexicali, 2 en Tecate.

Además se reportaron 13 muertes más, 9 en Tijuana, 1 en Mexicali, 2 en Ensenada, 1 en Rosarito.

Octavio Moreno habla con Telemundo 20 sobre la situación en el Hospital General y su recuperación.

TOTAL DE CASOS DE CORONAVIRUS POR MUNICIPIO: 852

Tijuana tiene 510, Mexicali 295, Ensenada 12, Tecate 22, Rosarito 11, San Quintin 2.

TOTAL DE MUERTES DE CORONAVIRUS POR MUNICIPIO: 96

Tijuana 60, Mexicali 27, Ensenada 3, Tecate 3, San Quintin 1, Rosarito 2.

20 de abril: Se confirmaron 61 nuevos casos en Baja California y no se reportaron nuevas muertes, informó el titular de salud del estado.

En total son 786 casos de las 2,471 pruebas.

En Tijuana: 472, Mexicali: 270, Ensenada: 12, Tecate: 20, Rosarito: 11, San Quintin: 2

En total son 83 muertes de 786 casos confirmados:

Tijuana: 51, Mexicali: 26, Ensenada: 1, Tecate: 3, Rosarito: 1, San Quintin:1

19 de abril: El número de contagios confirmados en el estado llegó a 725 casos de los cuales 83 personas han fallecido.

En Tijuana el número de muertes llegó a 51, 2 más que un día anterior, y se sumaron 65 más casos confirmados elevando la cifra a 439.

En Mexicali, 4 personas más fueron confirmadas por COVID-19, con 246 en total, de las cuales 26 han perdido la vida.

En Tecate, 19 han dado positivo, de las cuales 3 han perdido la vida.

En Ensenada, se reportaron otros 4 casos positivos sumando ya 9 casos, de las cuales una persona falleció.

En Rosarito, 10 han dado positivo, y se reportó una muerte por COVID-19.

En San Quintín, una persona ha perdido la vida de los dos casos confirmados en el municipio.

18 de abril: El número de contagios confirmados en el estado llegó a 652 casos de los cuales 81 personas han fallecido.

En Tijuana el número de muertes llegó a 49, 7 más que un día anterior, y se sumaron 76 más casos confirmados elevando la cifra a 374.

En Mexicali, 6 personas más fueron confirmadas por COVID-19, con 242 en total, de las cuales 26 han perdido la vida, una más en las últimas 24 horas.

En Tecate, 19 han dado positivo, de las cuales 3 han perdido la vida.

En Ensenada, 5 han dado positivo, de las cuales una persona falleció.

En Rosarito, 10 han dado positivo, y se registró la primera muerte por COVID-19.

En San Quintín, una persona ha perdido la vida de los dos casos confirmados en el municipio.

17 de abril: El número de contagios confirmados en el estado llegó a 562 casos de los cuales 72 personas han fallecido.

En Tijuana el número de muertes llegó a 42, 4 más que un día anterior, y se sumaron 18 más casos confirmados elevando la cifra a 298.

En Mexicali 20 personas más fueron confirmadas por COVID-19, 236, de las cuales 25 han perdido la vida, tres más en las últimas 24 horas.

En Tecate 19 han dado positivo, de las cuales 3 han perdido la vida.

En Ensenada, 5 han dado positivo, de las cuales una persona falleció.

En Rosarito, 5 han dado positivo. No ha habido muertes y en San Quintin una persona ha perdido la vida de los dos casos confirmados en el municipio

16 de abril: El secretario de salud dijo que se registraron 23 nuevos casos confirmados de COVI-19: 12 en Tijuana, 9 en Mexicali, 1 en Tecate, y uno más en Rosarito.

También se reportaron 8 muertes en el estado: 6 en Tijuana y 2 en Mexicali.

TOTAL DE CASOS DE CORONAVIRUS POR MUNICIPIO:

Tijuana tiene 292, Mexicali 216, Ensenada 5, Tecate 18, Rosarito 5, San Quintin 2.

TOTAL DE MUERTES DE CORONAVIRUS POR MUNICIPIO:

Tijuana 38, Mexicali 22, Ensenada 1, Tecate 3, San Quintin 1, Rosarito 0.

15 de abril: El número de contagios en Baja California llegó a 515 casos confirmados de COVID-19 y 57 muertes.

TOTAL DE CASOS DE CORONAVIRUS POR MUNICIPIO:

Tijuana tiene 280, 6 más que el día anterior, Mexicali 207, 23 más que el día anterior, Ensenada 5, Tecate 17, Rosarito 4, San Quintin 2.

TOTAL DE MUERTES DE CORONAVIRUS POR MUNICIPIO:

Tijuana 32, 1 más que el día anterior, Mexicali 20, 6 más que el día anterior, Ensenada 1, Tecate 3, San Quintin 1, Rosarito 0.

14 de abril: Autoridades de salud confirmaron el mayor número de muertes en Baja California en un día hasta el momento al registrarse 10 muertes en Tijuana, 3 muertes en Mexicali , 3 en Tecate y 1 en San Quintin, estos dos últimos municipios registraron sus primeras muertes desde el inicio de la pandemia.

Además se registraron 72 nuevos casos confirmados de COVID-19: En Tijuana se confirmaron 34 casos, en Mexicali 34 casos, en Ensenada 1 nuevo caso y en Tecate 3 más.

El número total de muertes llegó a 50 de los 486 casos confirmados, colocando al estado en número 3 de casos y el segundo lugar en número de muertes.

TOTAL DE CASOS DE CORONAVIRUS POR MUNICIPIO:

Tijuana tiene 274, Mexicali 184, Ensenada 5, Tecate 17, Rosarito 4, San Quintin 2.

TOTAL DE MUERTES DE CORONAVIRUS POR MUNICIPIO:

Tijuana 31, Mexicali 14, Ensenada 1, Tecate 3, San Quintin 1, Rosarito 0.

13 de abril: Autoridades de salud confirmaron tres muertes más en Tijuana, lo que elevó el número de muertes en la ciudad a 21. Además se agregaron 23 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad, 240 en total.

En Mexicali se agregaron 19 casos, 150 en total y se mantuvo a 11 fallecimientos.

Tecate registró 2 nuevos casos de coronavirus, 14 en total. Ensenada se mantuvo en 4 al igual que Rosarito y San Quintin con 2 casos confirmados tampoco hubo cambios.

Baja California continúa en el tercer lugar con más casos registrados y en el segundo lugar de muertes.

12 de abril: Mexicali tiene tres muertes más sumando un total de 11 muertes en esta ciudad, y llevando la cifra de defunciones en Baja California a 30, con 18 en Tijuana, y 1 en Ensenada.

Y autoridades confirmaron 33 casos nuevos de COVID-19, sumando ya 370 casos en todo Baja California con 217 en Tijuana, 131 en Mexicali, 4 en Ensenada, 12 en Tecate, 4 en Rosarito, y 2 en San Quintín/Vicente Guerrero.

11 de abril: Confirmaron la primera muerte de coronavirus en Ensenada, y una muerte más en Mexicali, sumando ya 27 muertes en el estado. Y se registraron 33 nuevos casos de COVID-19 en todo Baja California llegando a 337 casos en total, con 201 en Tijuana, 118 en Mexicali, 4 en Ensenada, 4 en Rosarito, 1 en San Quintín, y 9 en Tecate.

10 de abril: Confirmaron la muerte de 7 pacientes más de coronavirus y el contagio de 26 nuevos pacientes, un total de 181 en Tijuana, informó el secretario de salud.

En Mexicali se confirmó la muerte de una persona más a un total de 7 de los 107 casos confirmados.

En Baja California 25 personas han perdido la vida de los 304 casos confirmados hasta el momento: Tijuana 181, Mexicali 107, Ensenada 3, Tecate 8, Rosarito 4 y San Quintin 1.

9 de abril: Autoridades de salud confirmaron tres muertes más en Tijuana por COVID-19 elevando el número de muertos en el municipio a 11 con 155 casos de coronavirus, una tasa de letalidad de 7.09%.

Mientras tanto en Mexicali ya son 6 las personas que perdieron la vida por COVID-19 con 96 casos de coronavirus, una tasa de letalidad de 6.25%.

El número de casos aumentó a 263 en Baja California: Tijuana 155, Mexicali 96, Ensenada 3, Rosarito 2, Tecate 6, Rosarito 2 y San Quintin registró su primer caso.

8 de abril: Tijuana registró 51 nuevos casos para un total de 146 casos. Mexicali presentó 22 casos, 84 en total.

Las autoridades de salud dijeron que ocho trabajadores de salud dieron positivo de COVID-19, dos de ellos están en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En Rosarito se presentó un nuevo caso siendo ya 2 casos en total, y en Ensenada no se presentaron nuevos casos. Además, Tecate confirmó sus primeros casos en un total de 6.

7 de abril: Tijuana registró 32 nuevos casos para un total de 95 casos. Dos personas más perdieron la vida. Mexicali presentó 18 casos, 62 en total.

En Rosarito y Ensenada no se presentaron nuevos casos.

6 de abril: Tijuana registró 12 nuevos casos confirmados, un total de 63 casos. Además se registraron dos muertes más Tijuana, 6 en total.

Un hombre de 56 años y una mujer de 76 años, fueron las últimas víctimas mortales de COVID-19 en Baja California.

En Rosarito confirmaron el primer caso del nuevo coronavirus. Mexicali tiene 44 contagios, 3 muertes en total, Ensenada 2 casos.

5 de abril: Tijuana cuenta con 19 casos nuevos confirmados de COVID-19, sumando un total de 51 casos confirmados, y una nueva muerte sumando ya cuatro fallecimientos en esta ciudad, informó Alonso Rico Pérez, secretario de salud de Baja California.

En Baja California se confirmaron 24 casos nuevos y la cifra total subió de 69 a 93, incluyendo 51 en Tijuana, 40 en Mexicali, y 2 en Ensenada.

4 de abril: Tijuana cuenta con seis nuevos casos confirmados de COVID-19, sumando un total de 32 casos confirmados, y una nueva muerte sumando ya tres fallecimientos en esta ciudad, informó Alonso Rico Pérez, secretario de salud de Baja California.

Los casos en Baja California subieron de 58 casos confirmados a 69 casos confirmados, incluyendo 36 en Mexicali, y el primero en Ensenada.

3 de abril: Tijuana cuenta ahora con cuatro casos más confirmados de COVID-19 informó Alonso Rico Pérez, secretario de salud de Baja California, 26 casos en total. Mientras en Mexicali confirman un caso más, 32 en total.

Aunque no se registraron nuevas muertes confirmadas, las autoridades investigan si la muerte de un hombre en Rosario se debió al coronavirus u otra enfermedad respiratoria, informó Rico Pérez, quien dijo que se esperan resultados en la noche del viernes.

2 de abril: Se registra una muerte más en Tijuana, por lo que el número de muertos en el estado llegó a 4: 2 en Mexicali y 2 en Tijuana.

Todas las víctimas tenían otros problemas de salud, de los que destaca obesidad, hipertensión y diabetes. La última víctima, también hombre tenía entre 55 y 59 años de edad.

Se confirman nueve nuevos contagios en el estado alcanzando el número de muertes a 52, 21 casos en Tijuana y 31 en Mexicali.

1 de abril: Se reportan dos nuevas muertes en Baja California, uno en Mexicali y uno más en Tijuana. De acuerdo con el secretario de salud del estado todos presentaban comorbidades de hipertensión, diabetes y obesidad.

La víctimas fueron descritas como un hombre de entre 50 y 54 años, un hombre de entre 60 y 64 años y un adulto mayor de 65 años.

El número de contagios en el estado se elevó a 43 casos: 15 en Tijuana y 28 en Mexicali.

31 de marzo: Confirman 34 casos en Baja California, de los cuales, uno perdió la vida. Un hombre de 70 años falleció después de cuatro días hospitalizado en Mexicali. Tijuana confirmó un caso más 12 en total.

30 de marzo: Confirman 31 casos en Baja California, después que se presentaran seis casos más en Mexicali y uno más en Tijuana.

29 de marzo: La Secretaría de salud de Baja California confirmó que incrementaron los casos positivos de coronavirus a 24 en todo el estado, con 10 en Tijuana y 14 en Mexicali.

26 de marzo: El Dr. Alonso Óscar Pérez, secretario de salud de Baja California, confirmó que ya existen 10 casos de COVID-19 en Tijuana, y 10 más en Mexicali. Además resaltó que investigan casos sospechosos en todos los municipios del estado: 119.

25 de marzo: Confirman 9 casos en Tijuana y 7 casos en Mexicali, informó el secretario de salud de Baja California.

24 de marzo: El secretario de salud de Baja California confirmó tres nuevos casos en Baja California: 6 en Mexicali, 8 en Tijuana. De los cuales una persona ha sido hospitalizada.

22 de marzo: El secretario de salud de Baja California confirmó cuatro nuevos casos positivos de coronavirus en Tijuana sumando ya seis casos positivos en esta ciudad, y un nuevo caso positivo de COVID-19 en Mexicali, sumando ya cinco casos positivos en esa ciudad. En total, fueron confirmados 11 casos positivos de coronavirus en todo Baja California.

21 de marzo: Autoridades confirmaron el sexto caso en el estado de Baja California, con un nuevo caso en Tijuana siendo en total dos en esta ciudad, y cuatro en Mexicali.

20 de marzo: Autoridades confirmaron el quinto caso en el estado de Baja California, un aumento de dos del día anterior. Cuatro casos en Mexicali y uno en Tijuana.

19 de marzo: Las autoridades confirmaron el tercer caso en Baja California, el primer caso en Tijuana. Lo que quiere decir que en todo el estado existen tres casos confirmados en total: uno en Tijuana y dos en Mexicali.

17 de marzo: Las autoridades de salud pública aseguraron que este martes a la 1 p.m. se confirmaron las pruebas de laboratorio realizadas en la capital del estado, que dos mujeres de 54 y 58 años habían dado positivo a la enfermedad, después de viajar al estado de Washington.

El gobernador Jaime Bonilla y autoridades de salud emitieron el martes un plan de contingencia ante la pandemia del coronavirus.

16 de marzo: En Tijuana una alemana fue dada de alta después que se confirmara que no tenía coronavirus. La extranjera visitaba la ciudad cuando fue detenida en el puerto de entrada de San Ysidro donde se le impidió la entrada a EEUU por agentes de CBP bajo las nuevas reglas de la agencia para prevenir el contagio.

Cómo recibir cuidado médico

El Hospital General de Tijuana atenderá exclusivamente urgencias relacionadas con el coronavirus o problemas respiratorios, informó el Alonso Pérez Rico, secretario de salud el miércoles 8 de abril.

Se habilitaron varios números para atender a la población con información de cómo recibir cuidado médico: Además a partir del 7 de abril las personas pueden llamar al 911 para recibir atención médica y psicológica.

Tijuana, Tecate, Rosarito: 664 108-2529; 664 604-3526; 664-506-5441

Mexicali: 686 304-8048

Ensenada: 646 239-0955

Vicente Guerrero: 646 947-5408

Además la población puede visitar la página del estado de Baja California donde puedes consultar los síntomas de coronavirus.

En la garita PedWest de San Ysidro se instaló un módulo de revisión por coronavirus para viajeros de ambos lados de la frontera.

La Secretaria de Salud en Baja California comenzó protocolos para la instalación de dos filtros médicos en el Hospital General de Tijuana desde finales de febrero.

Dentro del hospital se tiene un área especializada para ingresar a cualquier ciudadano que presente una alta posibilidad o resulte positivo en los análisis de coronavirus.

Residentes Tijuanenses continúan realizando actividades a la normalidad a pesar del creciente número de casos de coronavirus.

Inspecciones de CBP en la frontera

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) está tomando pasos para identificar a los viajeros internacionales infectados con coronavirus que lleguen a las garitas de San Diego y a otros puertos de entrada.

Cualquier viajero que muestre síntomas de COVID-19 será referido al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para ser examinado. Lo mismo va para cualquier persona que sea detenida en los puertos de entrada, dijo CBP en un comunicado.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) afirmó que todos los puentes internacionales siguen abiertos, aclarando rumores que han circulado en redes sociales.

Cierre de escuelas

14 de marzo: Las autoridades mexicanas determinaron este sábado adelantar el periodo de vacaciones de Semana Santa y ampliarlo durante dos semanas más, es decir, por 30 días, como medida preventiva ante la pandemia por el COVID-19.

"El último día de clases será el 20 de marzo y el regreso está programado para el 20 de abril", anunció el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en una conferencia conjunta con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

En Tijuana, personas de la tercera edad continúan trabajando empacando los productos en el mercado.

Iglesias

1 de abril: El Ayuntamiento de Tijuana suspendió todas las actividades no esenciales incluyendo en iglesias.

15 de marzo: La catedral en Tijuana lució llena de feligreses, incluso procedentes del otro lado de la frontera, ya que justamente en California se determinó la cancelación de misas presenciales por la crisis de salud derivada del Coronavirus.

Sin embargo en Tijuana, la Arquidiócesis señaló que continuarán realizándose las celebraciones eucarísticas en los templos pero con medidas preventivas específicas para aminorar riesgos de contagio.

Negocios

1 de abril: A partir de ahora hasta el 30 de abril suspenden todas las labores de empresas no esenciales anunció el 1 de abril Sergio Moctezuma Martínez López, secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado. Todos los empleadores tendrán que enviar a sus empleados a casa con goce de sueldo completo hasta el 30 de abril a excepción de los trabajadores en los sectores considerados indispensables.

A partir de ahora hasta el 30 de abril suspenden todas las labores de empresas no esenciales anunció el 1 de abril Sergio Moctezuma Martínez López, secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado. Todos los empleadores tendrán que enviar a sus empleados a casa con goce de sueldo completo hasta el 30 de abril a excepción de los trabajadores en los sectores considerados indispensables. 20 de marzo: Cava 8 (vinos Madera 5) , el Hotel El Rey Sol, Cuatro Cuatros y otros viñedos anunciaron cierres temporales como medida para proteger a la población del posible contagio de coronavirus.

17 de marzo: Bancos en la ciudad implementaron nuevas medidas para apoyar el distanciamiento social y así prevenir el posible contagio del coronavirus.

Industria afectada

Desde la declaratoria de emergencia en Estados Unidos por el brote de COVID-19, y el estado de alerta en San Diego por esta crisis de salud, ha provocado afectaciones en el sector comercial y turístico de Tijuana.

Las actividades en bares, casino, gimnasios, museos, iglesias, salones de fiestas, y centros comunitarios fueron suspendidas en Tijuana como medida para prevenir la propagación del coronavirus, a partir del martes y hasta nuevo aviso, informó el Ayuntamiento de la ciudad.

Autoridades aseguran que la compra de alcohol no es parte de una compra de un producto esencial ante la pandemia.