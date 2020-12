El único sitio para consumir marihuana en México está al lado del Senado

MÉXICO - En medio del tráfico, el concreto y el movimiento de la ciudad, las hojas verdes señalan el lugar donde se encuentra al que llaman “El Oasis”: un paraíso para los usuarios de la marihuana.

"Es una zona de tolerancia. Aquí es un lugar donde cualquier persona puede venir, echarse un porro, en la forma en que quiera, consumir la cannabis no hay ningún problema, sin que lo persigan, lo extorsionen, nada de eso", dijo Guadalupe Espejel, integrante del plantón.

Espejel es una de las iniciadoras del campamento que, dice, instalaron junto al Senado de la república para exigir que se apruebe el consumo responsable de esta planta, pero ya han pasado ahí casi 10 meses.

"Llegamos con 32 , ahorita ya son más 700, la planta más alta la medimos el fin de semana y son 2.60 metros (8.5 pies) y se ve que va a crecer más", dice.

Con el tiempo mucha gente se ha unido a la que es la primera plantación legal de esta droga en por lo menos un siglo para sumarse a la lucha, indica Enrique, un de los consumidores de marihuana.

"La marihuana no es mala ni las personas que la consumen, simplemente, es una forma de vida", asegura Enrique.

"Ya era un tema que desde hace años estaba discriminado y como muy etiquetado como algo muy malo", dice Antonio, otro consumidor.

O darle un uso medicinal, como Alín Alcocer, quien trae a su padre, enfermo de cáncer para ofrecerle un poco de alivio".

"Hay veces que yo me lo llevo a escondidas porque ni mis abuelos quieren que fume, pero veo que sí le ayuda mucho, entonces digo por qué no? No creo que sea malo", dice Alcocer.

En tanto, la iniciativa para regular su uso está en su última batalla en la Cámara de diputados.

Los integrantes de este movimiento aseguran que seguirán aquí el tiempo que sea necesario y continuarán como hasta ahora plantando de esta forma más marihuana y haciendo crecer este espacio.

Y la gente podrá seguir acudiendo, anticipan, y fumar su hierba sin ser criminalizados.