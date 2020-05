Despiden a trabajadores en medio de la pandemia en Tijuana

TIJUANA- Desde la zona industrial, trabajadores dicen no solo se deben de preocupar por contagiarse y tomar las medidas adecuadas de sana distancia, sino que también, enfrentan la preocupación de haber sido despedidos y tener que conseguir dinero para poner comida en la mesa.

“Es algo muy triste, ahora ya tengo dos cosas por que preocuparme, por mi seguridad, por mi empleo y también por mi familia”, dijo Jorge Viejo, quien trabajaba como supervisor de carpintería en Tijuana.

Un despido que de acuerdo a Viejo, sucedió por mostrar un video dentro de la compañía no esencial donde trabajaba, la cuál seguía abierta en medio del decreto del estado de Baja California, a cerrar por el coronavirus.

Hechos que confirmó a Telemundo 20 el propietario de la empresa, quien dijo que los empleados no tienen permitido filmar dentro, debido a los contratos con empresas estadounidenses que mantienen y los productos que pueden llegar a ser exhibidos en las imágenes.

La Secretaría del Trabajo confirmó el sitio seguía laborando el pasado 16 de abril, ocho días después que las autoridades, ya había iniciado la colocación de sellos de clausura en empresas no esenciales.

“Yo hice eso por mis compañeros, porque sí soy supervisor, efectivamente pero no soy látigo, sigo siendo compañero de ellos”, dijo Jorge Viejo.

Y en el caso de Flores, dice trabajó hasta el 20 de abril, incluso a pesar de haber denunciado su temor a ser portador de coronavirus.

“Me sentía impotente no, porque estar ahí no te permiten salir, dices que puedo hacer me van a correr”, relató Flores, quien trabajaba como carpintero.

Ellos son parte de los 17 empleados que nos confirmó el propietario de la empresa South Cone Home México, fueron despedidos.

Despidos que la empresa aseguró estaban justificados por presuntas malas conductas de los trabajadores, incluyendo supuestamente escupirle al personal de recursos humanos y vandalizar su auto.

“La mayoría de las empresas cuentan con cámaras, todo se tiene que demostrar en un litigio, en un litigio laboral, todo lo tendría que demostrar el empleador”, aseguró Eric Medina Sánchez, procurador general de la defensa del trabajo.

La empresa llegó a un acuerdo con 10 de los empleados que fueron despedidos, un finiquito que informó la secretaría del trabajo por ley, se les debe dar a todos

“Han terminado relación pero pagándole el 100% a sus trabajadores”, dijo Eric Medina Sánchez

Mientras los días pasan, para estos empleados, su preocupación aumenta, no solo por el dinero de su finiquito que dicen no llega.

“No tengo ningún día totalmente liquidado hasta ahorita no he visto ningún centavo por parte de la empresa”, aseguró Jorge Viejo, quien también denunció ante la fiscalía por amenazas de muerte a un sujeto desconocido por él, quien dijo en la denuncia, lo amenazó en nombre de la empresa, algo que negó rotundamente a Telemundo 20, él dueño de la compañía.

“Que si iba yo a hacer algo en contra de la empresa iba a regresar y ya no iba a avisar que iba directamente a matarme”, aseguró Jorge Viejo

Telemundo 20 solicitó una entrevista a el propietario de South Cone Home México quien rechazó hablar en cámara, dijo querer cuidar la imagen de su negocio que por 20 años ha estado en la región, sin embargo, aseguró que él también había sido víctima de amenazas por teléfono ante los despidos, pero no había ejercido ningún proceso penal en contra de los trabajadores.

La Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, informó que cualquier persona que fuera despedida, debía exigir sus prestaciones por ley y por lo menos 90 días de sueldo, y en el caso de Tijuana, acudir a las oficinas ubicadas en plaza patria, pues en medio de la pandemia se esperaban días más difíciles para los trabajadores.

