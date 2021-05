De correctivos para evitar que fuera trans a su candidatura en el México conservador

TLAXCALA - Rompiendo con los estereotipos y el conservadurismo del estado mexicano de Tlaxcala, Valeria “Lorety” Barrientos Velázquez es la primera candidata transgénero al municipio de Zacatelco.

Valery Lorety, como la conocen, es estilista de profesión, carrera que le dio la oportunidad de conocer las necesidades que tienen los habitantes de su municipio, según compartió este martes en entrevista esta candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que busca visibilizar la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT).

Durante los 14 años que lleva en Zacatelco, la mujer ha escuchado a sus clientes decir que están hartos de los mismos políticos y de que tienen carencias incentivadas por la falta de respuestas de las autoridades.

“En la estética atendemos entre 15 y 20 personas diarias y yo escucho las necesidades de cada persona. Porque de ser la estilista, pasamos a ser la amiga, la comadre, la vecina, la doctora, la psicóloga. Somos todo, y por ello empiezo a entender que la población de Zacatelco necesita un cambio radical”, dijo Valeria.

Crítica, dijo que los políticos convencionales solo piensan en beneficiarse “ellos mismos” y no a los ciudadanos que deberían representar.

Por la diversidad

"Aquí estoy levantando la mano no solo por la comunidad LGTB, si no por hombres y mujeres que buscamos ya una inclusión en la política y que buscamos hacer historia”, explicó Valeria.

Lorety aseguró que tiene la capacidad de crear políticas públicas en las que se incluya a toda la población y se dirija a todos los sectores.

El gobierno mexicano promete seguridad a los cientos de candidatos.

Entre sus propuestas está erradicar la violencia, también de género, y establecer proyectos económicos que ayuden a reactivar la región.

Además de informar a la población en general en temas de diversidad sexual con la finalidad de atender a esta comunidad que a menudo sigue siendo discriminada y olvidada en Tlaxcala y en México.

Tlaxcala tiene apenas cerca de 1.4 millones de habitantes y es uno de los estados más diminutos del país, solamente superado geográficamente por la Ciudad de México.

Es además conservador y un bastión tradicional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que durante décadas fue el partido hegemónico del país.

Camino difícil

Valeria Barrientos compartió que desde la guardería ella se sentía atraída por los niños y que era diferente, pero tenía que jugar "el papel de hombre" por miedo a lo que pensaba la sociedad.

Lamentó que la falta de información sobre el tema ocasionara que sus padres la golpearan a menudo.

“Recuerdo un día perfectamente como mi madre me pegaba con un palo sobre la espalda y me decía 'te tienes que enderezar, te tienes que enderezar'. Y yo recuerdo que decía dentro de mí: pégame hasta que te canses, pégame si de esta manera me tengo que salir libre de todo esto, pero no funcionó”, rememoró.

Incluso lo llevaron con brujos, médicos y le hicieron un encefalograma para saber qué tipo de tratamiento necesitaba para cambiar, debido a que le decían que padecía una enfermedad.

Busca llenar las urnas de votos para representar a la comunidad LGBT y a los vendedores ambulantes.

Ante esto, sus padres decidieron darles sus platos, vasos y cubiertos propios, que nadie podía tocar, así como tenía que ir al patio al baño, ya que no podía ir al sanitario de su casa, que podía contagiar a todos los miembros de su familia.

A los 14 años, identificó que se sentía una mujer.

Y hasta hoy, que a sus 38 años recién cumplidos busca hacer historia en las elecciones más grandes que se han celebrado en el país.

El próximo 6 de junio, casi 93.5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos.