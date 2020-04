Buscan contratar más personal médico para enfrentar pandemia en Baja California

SAN DIEGO- Los números de casos confirmados de COVID-19 en Baja California van en aumento y por ello es necesario una mayor fuerza de trabajo por parte del personal médico.

El secretario de salud en la entidad confirmó que se tiene contemplada la contratación para Tijuana de 150 personas más. Especialistas que den frente a la batalla diaria.

“Estamos hablando de 150 contrataciones lo proyectado las vamos a valorar aquí en Tijuana. Tenemos una contratación muy similar en Ensenada y Mexicali", comentó Pérez Rico a Telemundo 20.

Ante el crecimiento acelerado de contagios y que incluso han afectado a los profesionales de la salud, el personal sanitario no está completo en la jurisdicción sanitaria de Tijuana, Tecate y Rosarito. Algunos por permisos especiales, por ser grupos de riesgo o algún otro motivo, pero sólo opera un 45% en esta demarcación.

“ La gente que se queda lo hace con mucha pasión a su trabajo y con mucho compromiso “, apuntó Remedios Lozada, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

Para el personal que actualmente labora, se trata de un compromiso con la comunidad que necesita manos calificadas en medio de la pandemia.

Los candidatos pueden acudir directamente a recursos humanos del Hospital General de Tijuana , pues la rotación de médicos y la necesidad de un mayor número de manos crece conforme avanza el coronavirus en el estado.

“ Los ocupamos descansar esto no se trata de ser héroes no se trata de doblar turnos o que no me voy a mi casa si uno anda cansado no va a durar mucho tiempo porque está pandemia va a durar, va para largo", puntualizó Pérez Rico.

Se requieren médicos generales, urgenciólogos, internistas, neumólogos, enfermeras y la lista continúa, pues a medida que pasa el tiempo la necesidad crece.

