AMLO cambia de opinión: “es muy probable que vaya a Washington”

MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este miércoles que es "muy probable" que se reúna "pronto" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington con motivo de la entrada en vigor del acuerdo comercial T-MEC.

La aceptación de la probable visita es contraria a lo que expresó hace siete días, cuando López Obrador dijo que el encuentro podría ser de manera virtual.

"No descarto todavía, hay que esperar, pero sí ya veo que no va a ser posible", refirió el presidente mexicano sobre la visita a Washington, ya que también evalúa la situación de la pandemia y el que sus médicos le recomiendan evitar viajar en avión para no contagiarse.

No obstante, tras el anuncio que el martes hizo el presidente Trump, López Obrador dio un giro a sus declaraciones y recibió críticas de quienes creen que con su visita apoyaría la campaña de reelección del mandatario estadounidense.

"Es muy probable que vaya a Washington y me reúna con el presidente Trump, y va a ser pronto", dijo López Obrador este miércoles en una conferencia de prensa.

AMLO dijo que trabajan para "definir el encuentro" y reveló que le gustaría que participara también el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para escenificar la puesta en marcha del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Trump firma el T-MEC: nuevo pacto comercial con Canadá.

"Como va a ser en Washington, estamos esperando que se haga la invitación desde el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Canadá. De todas maneras, nosotros vamos a asistir porque nos importa mucho el que podamos participar en el inicio de este acuerdo", expresó el presidente mexicano.

López Obrador descartó que la reunión sea el 1 de julio, día en el que entra en vigor el T-MEC, dado que en esa misma jornada se cumplirán dos años de su victoria electoral, aunque aseveró que "puede ser inmediatamente después".

"Tiene que llevarse a cabo en los primeros días del inicio del tratado", puntualizó.

Además de celebrar el inicio del T-MEC, López Obrador quiere estar en Washington para "agradecer al gobierno de Estados Unidos y al presidente Trump el apoyo que hemos recibido para enfrentar la pandemia (de COVID-19) porque nos ayudaron a conseguir ventiladores".

"Ha habido por parte del gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump una relación de respeto a nuestra soberanía, no hemos tenido con él diferencia de fondo, ha sido respetuoso e incluso ha habido cooperación", dijo el mandatario mexicano.

López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha mantenido una buena relación con Trump, quien siempre describe en buenos términos al presidente mexicano.

El Gobierno de México ha propuesto que con motivo de la entrada en vigor del TMEC (1o de julio) pueda darse encuentro con los mandatarios de EU y Canadá para iniciar una nueva etapa trilateral de bienestar y crecimiento económico. Estaré informando fechas y programa. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 24, 2020

México firmó hace un año un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para frenar los flujos migratorios después de que Trump amenazara con imponer aranceles a los productos mexicanos, algo que López Obrador rememoró este miércoles como un ejemplo de que ambos países apostaron por "la negociación en vez de la confrontación".

Posteriormente, en un mensaje en Twitter, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, indicó: "El gobierno de México ha propuesto que con motivo de la entrada en vigor del TMEC (1o de julio) pueda darse encuentro con los mandatarios de EEUU y Canadá para iniciar una nueva etapa trilateral de bienestar y crecimiento económico".

Y agregó que, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), estará "informando fechas y programa".

De visitar la Casa Blanca, sería la primera vez que López Obrador sale de México desde que asumió el poder a finales de 2018 y se trataría del primer encuentro que mantiene con su homólogo estadounidense.

Su predecesor, Enrique Peña Nieto, invitó en 2016 a México a Donald Trump, quien entonces era candidato republicano, en un encuentro polémico ya que por entonces el estadounidense ya hablaba de construir un muro en la frontera común.

A raíz de sus diferencias en la cuestión migratoria, Peña Nieto y Trump jamás se reunieron cuando el estadounidense se convirtió en presidente.