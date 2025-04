El zar de la frontera dice que continuará la mano dura en inmigración durante la administración Trump

Tom Homan, el zar de la frontera de la administración del presidente Donald Trump, acompañó este lunes a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una conferencia de prensa.

Leavitt dijo que su oficina presentará diferentes aspectos de las políticas implementadas durante los 100 primeros días del segundo mandato del presidente Trump.

“No puedes tener Seguridad Nacional si no tienes una fuerte seguridad fronteriza”, dijo Homan al iniciar su mensaje, quien mencionó su trabajo por más de 40 años en seguridad nacional bajo diversos presidentes.

El zar dijo que “los números prueban” que bajo el presidente Trump “se han alcanzado números históricos en la frontera”.

Homan dijo que hasta el momento se han “deportado 139,000 personas. ¿Estoy feliz con ese número? Los números son buenos, especialmente si miras los números de arrestos de ICE”.

El zar dijo que se están enfocando en un estimado de “700,000 inmigrantes ilegales con cargos criminales, que están caminando por las calles de este país. Y esos son los que estamos buscando ahora, eso es lo que estamos priorizando”.

Una de las preguntas realizadas tocó el tema de los jueces que enfrentan cargos por presuntamente obstruir a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a inmigrantes indocumentados. Esto incluye a la jueza Hannah Dugan quien fue arrestada por agentes del FBI en el estacionamiento del Tribunal del Condado de Milwaukee el 25 de abril.

“Lo dije desde el primer día. No tienen que apoyar las operaciones de ICE. Pueden apoyar a las ciudades santuario si así lo deciden. Las ciudades santuario deben mantenerse al margen y observar cómo ICE mantiene seguras a sus comunidades, porque cualquier persona elegida, su alcalde, concejal o gobernador, su principal responsabilidad es proteger a las comunidades, y ICE ha sido claro. Nos enfocamos en las amenazas a la seguridad pública y nacional”, dijo Homan.

Refiriéndose a los jueces, Homan dijo que “cuando cruzas esa línea hacia el impedimento, o al albergar conscientemente, ocultando a un extranjero ilegal del ICE, serás procesado, con juez o no”.

Según NBC News, el director del FBI, Kash Patel, anunció el arresto este viernes en una publicación de X que fue luego removida. En este dijo que la jueza Hannah Dugan del Tribunal de Circuito de Milwaukee fue acusada de obstrucción al presuntamente ayudar a Eduardo Flores Ruiz a evitar su arresto luego de que él apareciera en su corte la semana pasada.

Mano dura contra inmigrantes indocumentados

Homan, más adelante, se refirió a las personas que tratan de entrar sin documentos a Estados Unidos. “La ley es muy clara; cuando llega a nuestra frontera sin la documentación adecuada, será detenido”.

El zar dijo que las entradas de indocumentados en la frontera están en un bajo histórico. Entonces, “¿por qué se sigue considerando una emergencia?”, preguntó otra periodista durante la conferencia.

Tras pensar un poco, Homan dijo: “Es por lo que pasó en la pasada administración. Tenemos que asegurarnos de que ni una sola onza de fentanilo llegue para matar a estadounidenses. El presidente ha declarado a los cárteles en México como organizaciones terroristas, junto con la MS-13 y el TDA (Tren de Aragua)”. Y agregó: “Esto es una emergencia hasta que lo cerremos. Es una emergencia para que los cárteles desaparezcan de la faz de la tierra”.

En cuanto a los menores que son ciudadanos de Estados Unidos y que fueron removidos del país durante la deportación de sus madres, Homan defendió las políticas de la administración de Trump.

Los tres niños ciudadanos, menores de 10 años, fueron expulsados de Estados Unidos hacia Nicaragua. Sus abogados aseguran que uno de los niños tiene cáncer y fue enviado sin sus medicamentos.

“Dije desde el primer día que si entras a este país ilegalmente, es un delito. Si te quedas ilegalmente e ignoras la orden del juez de deportación... si decides tener un hijo ciudadano estadounidense, sabiendo que estás en este país ilegalmente, te pones en esa situación. Pones a tu familia en esa situación. Lo que hicimos fue retirar a los niños con sus madres, quienes solicitaron que se fueran con ellos. Esta es una decisión de los padres”.

El zar aseguró lo que los menores “no fueron deportados. No deportamos a ciudadanos estadounidenses. Los padres tomaron esa decisión, no el gobierno de Estados Unidos”, y agregó: “Tener un hijo ciudadano estadounidense no te hace inmune a nuestras leyes”.

Sin embargo, Homan dijo que es posible que se detengan familias con hijos en centros de detención en el futuro: “Vamos a asegurarnos de que los niños estén con sus padres”.

Para finalizar, Homan dijo que mantendrá su posición fuerte e intransigente en temas de inmigración. “Lo escucho todos los días. Yo sé que hay muchas personas en este país que no me quieren. No me importa. Cuando paso por aeropuertos hay mucha gente que me agradece por lo que estoy haciendo”.

Por su parte, Leavitt dijo que el presidente Trump se prepara para firmar una orden ejecutiva este lunes, la cual estará dirigida a las ciudades santuario. De acuerdo con Leavitt, la orden ordena al Fiscal General y también a Kriti Noem, la Secretaria de Seguridad Nacional, “proporcionar una lista de ciudades santuario en las que los funcionarios locales no están cumpliendo con las leyes federales de inmigración”.