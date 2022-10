“Yo fallé“: Kevin de León dice que le toca trabajar más duro para sanar a una comunidad muy herida

Kevin de León, concejal del distrito 14, anunció el miércoles que no iba a renunciar su puesto, provocando aún más indignación entre colegas, líderes comunitarios y miembros de la comunidad.

En una entrevista con Telemundo 52, Kevin de León dijo lo siguiente cuando se le preguntó que pasará ahora con la comunidad que él representa: "Tengo que trabajar más duro ahora para sanar las heridas que existen hoy en varias comunidades, pero también me gustaría decir que desde el fondo de mi corazón y ser, ofrezco una disculpa. Yo fallé en no parar esto. Yo fallé en no parar la junta. Yo fallé en no alzar mi voz y comunicarme directamente para terminar esta conversación, y por eso pido disculpas.

“Las disculpas no serán suficientes para deshacer el daño que ha sufrido esta ciudad. Las odiosas palabras pronunciadas en aquella reunión secreta han reabierto una herida profunda y dolorosa en esta ciudad”, dijo Paul Krekorian, el nuevo presidente del concejo.

La polémica comenzó cuando se dio a conocer la grabación de una conversación en octubre de 2021 entre De León, Nury Martínez y Gil Cedillo, donde se escucharon comentarios racistas sobre el hijo negro adoptivo de 2 años del concejal Mike Bonin.

La grabación se filtró el fin de semana del 8 de octubre y desde entonces se han realizado protestas para que los concejales involucrados renuncien.

Martínez, Cedillo y De León se disculparon un día después de que se hiciera pública la grabación, publicada por primera vez en Los Angeles Times.

En la grabación, de León criticó a Bonin diciendo que “Mike Bonin nunca dirá ni pío sobre los latinos. Nunca dirá una palabra sobre nosotros”. Además, comparó el manejo de Bonín de su hijo en el Desfile de MLK como "cuando Nury trae su pequeña bolsa de jardín o la bolsa de Louis Vuitton".

Desde el incidente, de León no ha aparecido en ninguna de las reuniones del concejo.

De León, exsenador estatal, representó al Distrito 14 del Consejo, incluidos Boyle Heights, Lincoln Heights, el centro de Los Ángeles, El Sereno y el noreste de Los Ángeles. De León asumió el cargo en octubre de 2020 luego de la acusación formal del exconcejal del Distrito 14, José Huizar, por cargos de corrupción federal.

El mandato de De León vence en diciembre de 2024.