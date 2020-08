YMCA-LA enviará embajadores juveniles para instar participación en el censo en diversas comunidades

La YMCA-LA enviará "jóvenes embajadores" a 10 sitios de Grab & Go en diversas comunidades esta semana para alentar la participación en el censo de EE. UU. De este año, dijeron las autoridades.

A partir del lunes y hasta el viernes, YMCA-LA activará su primer Programa de Embajadores Juveniles del Censo para reclutar y capacitar a jóvenes voluntarios de la comunidad para ayudar con la educación y la divulgación del censo.

Los centros Grab & Go se establecieron para proporcionar comidas a los niños que se vieron obligados a quedarse en casa después de que las escuelas cerraron debido a la pandemia del coronavirus.

El Programa de Embajadores Juveniles del Censo consta de 500 personas y se lanzó a principios de este año para alentar a los adolescentes a realizar cambios en sus propios entornos.

Los funcionarios del programa de extensión dijeron que a menudo se confía en los jóvenes de las comunidades de inmigrantes para interpretar la información y guiar a las familias a través de decisiones importantes. Habrá tabletas y otros recursos del censo disponibles para que las personas completen el cuestionario federal.

“A través de mi trabajo como embajadora de la juventud, he llegado a reconocer que los informes federales como el censo decenal me afectan a mí ya mi comunidad directamente”, dijo Mariela Barrales, embajadora del censo de adolescentes de YMCA-LA. “Mis padres y varios de mis amigos y vecinos no pueden votar en las elecciones gubernamentales debido a su estatus migratorio. Pese a ello, se aprueba legislación que les afecta a diario.

“Aunque no pueden votar en las elecciones municipales, estatales y nacionales, cada 10 años el censo les da la oportunidad de hacer oír su voz porque las respuestas son completamente confidenciales y no pueden compartirse legalmente”.

El mes pasado, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva ordenando que el censo de este año excluya a los inmigrantes en el país ilegalmente del conteo que determina cómo se distribuyen los escaños en el Congreso y cómo se distribuyen los fondos federales entre los 50 estados.

El memorando, que está siendo cuestionado legalmente por varios titulares de cargos demócratas en todo el país, incluido el fiscal general de California, Xavier Becerra, señala que la Constitución de los EE. UU.

Exige un recuento de "personas en cada estado" con el fin de asignar escaños en el Congreso, y sostiene que desde Históricamente, el conteo excluye a los turistas y diplomáticos extranjeros, no se requiere contar a todas las personas físicamente presentes en el momento del censo.

Trump dijo que incluir a personas ilegalmente en el país no está de acuerdo con los principios democráticos.

“Excluir a estos extranjeros ilegales de la base de distribución está más en consonancia con los principios de democracia representativa que sustentan nuestro sistema de gobierno. Ofrecer representación en el Congreso, y por lo tanto influencia política formal, a los estados debido a la presencia dentro de sus fronteras de extranjeros que no han seguido los pasos para asegurar un

el estatus migratorio bajo nuestras leyes socava esos principios ”, dice el memorando en parte.

"Aumentar la representación en el Congreso basada en la presencia de extranjeros que no se encuentran en un estado migratorio legal también crearía incentivos perversos que fomentan las violaciones de la ley federal".

Históricamente, el Censo de EE. UU. Ha buscado contar a todas las personas en los Estados Unidos, independientemente de su estatus legal, como lo requiere el Artículo I, Sección 2 de la Constitución de EE. UU.

Los embajadores de la juventud estarán presentes en los siguientes lugares: