Ya están a la venta los boletos para la celebración de Halloween de Universal Studios Hollywood

Los sustos de Halloween van a regresar a Universal Studios Hollywood después de un paréntesis de un año debido a la pandemia de COVID-19, con el parque temático resucitando su popular variedad de laberintos con temática cinematográfica “Halloween Horror Nights”.

Los boletos ya están a la venta para la atracción llena de terror, que se desarrollará de jueves a domingo a partir del 9 de septiembre y continuará hasta la noche de Halloween.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Universal Studios Hollywood reabrió sus puertas, Elva Saray y Armida Mier se fueron a dar una visitadita al parque y a disfrutar de la nueva atracción "The Secret Life of Pets: Off the Leash!”, veamos.

La atracción de recorrido presenta una serie de laberintos encantados poblados por personajes aterradores de una serie de clásicos del terror. Entre los que están disponibles este año están los laberintos “The Haunting of Hill House”, “Texas Chainsaw Massacre” y “Universal Monsters: The Bride of Frankenstein Lives”.

Este año se unen a la alineación un laberinto basado en “El exorcista” y el laberinto conceptual original”La maldición de la caja de Pandora”, inspirados en las temidas criaturas de la mitología griega.

Las entradas, que tradicionalmente se agotan muy rápido, se pueden comprar aquí.