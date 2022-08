Vendedor de frutas de Woodland Hills reanuda su negocio tras feroz ataque

Los actos de bondad en una comunidad de Woodland Hills están ahogando el sonido de furia de la semana pasada.

Decenas de vecinos de la zona donde el vendedor ambulante Jonathan Álvarez fue atacado por un hombre con un hacha se presentaron para una compra comunitaria.

“(Ven y) compra fruta fresca y pasa el rato con los vecinos”, dijo John Knapp, miembro de la comunidad de Woodland Hills.

“Estamos tratando de comprarle y mostrarle que no está solo”, dijo Edin Enamorado, un defensor de los vendedores ambulantes.

Los vecinos de Woodland Hills que estaban con Álvarez estaban atentos al hombre que se ve en un video destrozando el puesto de frutas con un hacha, que vive cerca.

“Estamos atentos a nuestro amigo, pero creo que todo va a estar bien”, dijo Mark Webb, miembro de la comunidad de Woodland Hills.

Esta es la primera vez que el joven de 20 años vende en esta esquina desde el incidente de la semana pasada y la decisión de hacerlo no fue fácil.

“Todavía me siento nervioso porque no sé de qué es capaz todavía”, dijo Álvarez.

Pero la participación del domingo ha traído una sonrisa a la cara del joven vendedor.

“Estoy muy contento con el apoyo y me demuestra que no solo hay gente mala, hay más gente buena que mala”, dijo Álvarez.

Y la comunidad que se presentó el domingo dice que ese es el mensaje.

“Lo mejor que puedes hacer es concentrarte en la positividad, en lugar de preocuparte por la negatividad. Creo que lo que pasó fue tan malo como te puedas imaginar”.

“(El vandalismo hacia el vendedor del puesto de frutas) no habla por toda la comunidad aquí en Woodland Hills, y no lo tolerarán”, dijo un residente.

Y en cuanto al hombre del video, la policía todavía está tratando de contactarlo. Sus vecinos dicen que esperan que escuche el mensaje que están enviando, alto y claro.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.