Accidente mortal en Winnetka deja un auto en patio delantero de una casa

Una persona murió el jueves por la mañana en un accidente de dos autos que envió un vehículo al patio delantero de una casa de Winnetka.

El accidente se informó en la cuadra 8900 de North Winnetka Avenue, alrededor de las 6 a.m.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Los autos, un Tesla negro y un Honda SUV, chocaron en la interseccion de North Winnetka y Vanowen Street, dejando a una persona atrapada dentro de los escombros.

Un Corvette blanco que iba a muy alta velocidad se saltó un semáforo en rojo y chocó con otro vehículo, ahora dos personas fallecieron.

Los bomberos intentaron rescatar al hombre de unos 20 años del Honda destrozado pero murió en el lugar.

El otro conductor sufrió heridas leves. No había pasajeros en los vehículos.

El Tesla estaba girando a la izquierda en la intersección cuando chocó con el Honda que se aproximaba, dijo la policía.

“La velocidad y un giro inseguro bien podrían ser los factores”, dijo el sargento. Juan Matasa.

Las calles cercanas fueron cerradas para la investigación del accidente.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.