Identifican a todas las víctimas en accidente mortal en Windsor Hills

Dos víctimas más que murieron en una trágica colisión de varios autos en una intersección de Windsor Hills fueron identificadas por familiares y amigos en duelo el miércoles que visitaron un monumento en el lugar del accidente.

Lynette Noble, de 38 años, de Los Ángeles, y su amiga Natesha Lewis, de 43 años, murieron el 4 de agosto cuando un sedán Mercedes-Benz que viajaba a una velocidad estimada de 90 mph se estrelló contra varios vehículos en la intersección de las avenidas La Brea y Slauson.

Un amigo de la familia en el monumento levantado en la intersección dijo el miércoles que se enteraron días después del accidente que Noble estaba entre los muertos. La tía de Noble también estuvo en el sitio después de volar al sur de California desde Tennessee donde su tía está luchando contra una enfermedad en el hospital.

"Ha sido impactante", dijo el amigo de la familia Robbie Cross, hablando el miércoles en el memorial. “No sabíamos que nuestra amiga, su sobrina, estaba en uno de los autos que fue golpeado. Vinimos aquí para apoyar a todas las demás familias, aún sin saber que Lynette era una de las personas en ese vehículo”.

Dos menores entre los fallecidos

En los días siguientes se dejaron flores, velas, notas y otros artículos en el monumento conmemorativo del lugar del accidente. Los residentes, familiares, amigos y sobrevivientes del accidente han visitado para presentar sus respetos a los fallecidos.

Una mujer embarazada de 23 años, su hijo de 11 meses y su prometido en camino a una cita médica prenatal también murieron en el horrible accidente e incendio que devastó a las familias y dejó a la comunidad del sur de Los Ángeles de luto.

Asherey Ryan, de 23 años, estaba comprometida con Reynold Lester. El bebé, Alonzo estaba con ellos en el auto. Planeaban darle el nombre de Armani al bebé en camino.

Entre 90 años y cadena perpetua

Una enfermera de Houston acusada de pasarse un semáforo en rojo y acelerar en la intersección permanece detenida sin derecho a fianza después de ser acusada de seis cargos de asesinato.

Nicole Lorraine Linton, de 37 años, también fue acusada el lunes de cinco cargos de homicidio vehicular con negligencia grave. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, dijo que su oficina no puede presentar el cargo de homicidio involuntario en un caso que involucra a un niño por nacer.

Linton, quien hizo su primera aparición en un tribunal del centro de Los Ángeles el lunes por la tarde poco después de que se presentaran los cargos, recibió la orden de ser detenida sin derecho a fianza a pedido de la fiscalía. Debe regresar a la corte para una audiencia de revisión de fianza el próximo lunes, y la lectura de cargos se pospuso hasta el 26 de octubre.

Uno de los abogados de Linton, Halim Dhanidina, le dijo al juez que la defensa está realizando una investigación sobre "problemas de salud mental" y dijo que no creía que hubiera nada que justificara tratar el caso de Linton como un caso de asesinato capital. Dijo que razonablemente podría pagar una fianza de $300,000.

Linton podría enfrentar hasta 90 años a cadena perpetua en una prisión estatal si es declarada culpable de los cargos, según Gascón.

