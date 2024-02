Bomberos ayudaron a colegas gravemente heridos en la explosión de un camión en Wilmington

Dos bomberos de Los Ángeles permanecían hospitalizados en estado crítico el viernes después de resultar heridos en la explosión de un camión de gas natural comprimido en Wilmington.

Uno de los bomberos, un veterano de 37 años y con nueve años en el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), fue trasladado en avión a un centro de quemados para recibir atención especializada, dijo el viernes el capitán de LAFD, Erik Scott.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Ellos estaban entre los nueve bomberos heridos en la poderosa explosión del jueves por la mañana. Los equipos estaban apagando el incendio del camión de gas natural comprimido en la cuadra 1100 de North Alameda Street cuando uno de los dos tanques de combustible de GNC de 100 galones del vehículo, presurizado a al menos 3,000 psi, explotó.

“Las cuadrillas aplicaron agua a las llamas y casi completaron la extinción cuando ocurrió la catástrofe”, dijo Scott.

“Uno de los tanques explotó violentamente, hiriendo inmediatamente a nueve bomberos del LAFD. Los equipos rápidamente declararon ‘Mayday’ en la radio para ‘bomberos caídos’. Algunos de los bomberos cercanos fueron arrojados a docenas de pies de su ubicación y quedaron inconscientes temporalmente. Los miembros de la cuadrilla menos heridos se apresuraron a ayudar a los más gravemente heridos”.

Se encontraron cientos de restos del tanque de combustible del camión, un gran camión con cabina sin remolque. El video de la explosión de la cámara de seguridad mostró una bola de fuego gigante elevándose sobre la comunidad de South Bay.

“El aspecto único de este vehículo es que no funciona con diésel o gasolina, sino que en realidad funciona con GNC o gas natural comprimido”, dijo Scott el jueves. “La explosión fue significativa. La bola de fuego alcanzó la altura de estos postes telefónicos”.

El conductor del camión no resultó herido. El chofer llamó al 911 después de notar que algo andaba mal con el camión, dijeron los bomberos.

Según los bomberos, los residentes del área no corren peligro, por lo que no se realizaron evacuaciones en la zona.

El gas natural comprimido (GNC) es un gas combustible compuesto principalmente de metano que se almacena en contenedores duros presurizados.

Los vehículos a GNC tienen motores de combustión interna de encendido por chispa, muy parecidos a los vehículos que funcionan con gasolina.

El GNC que impulsa el vehículo se almacena en un cilindro que suministra combustible a las líneas de combustible, las cuales cuentan con un regulador de presión. El GNC finalmente ingresa a una cámara de combustión, donde se mezcla con aire, se comprime y se enciende mediante una bujía.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.