Dos arrestados por el asesinato de un voluntario de LA Summer Night Lights en Wilmington

Dos hombres de San Pedro, incluido un fugitivo que fue encontrado en México, fueron arrestados bajo sospecha de asesinato en la muerte a tiros en julio de un voluntario del programa Summer Night Lights de Los Ángeles en un centro recreativo.

José Quezada, de 46 años, de Carson, fue asesinado a tiros el 27 de julio, alrededor de las 10 p.m., durante un evento de Summer Night Lights en el Centro Recreativo de Wilmington en la cuadra 300 de North Neptune Avenue.

Quezada se ofreció como cocinero voluntaria en el evento, parte de un programa en más de 40 parques y centros recreativos del área de Los Ángeles para promover la violencia contra las pandillas y convertirlos en refugios seguros para las familias.

Los sospechosos fueron identificados el jueves por el Departamento de Policía de Los Ángeles como Sergio Esteban, de 28 años, y Estevan Hernández, de 27.

Esteban fue acusado en diciembre luego de su arresto a principios de ese mes. Hernández también fue acusado de asesinato en diciembre, pero no fue arrestado hasta el 31 de enero, cuando fue encontrado por las autoridades de México con la ayuda del Departamento de Policía de Los Ángeles y el Grupo de Trabajo contra Fugitivos del FBI.

Fue entregado al grupo de trabajo el 1 de febrero y fichado por sospecha de asesinato por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Quezada se había alejado del sitio cuando le dispararon. Los detalles sobre el motivo del tiroteo no estaban disponibles. Testigos dijeron que dos hombres fueron vistos huyendo del lugar.

Una intersección cerca del lugar del tiroteo estaba dedicada a Quezada, descrito como esposo, padre, entrenador y mentor.

“Todos los que lo conocieron, o sabían de él, consideraban a José un hombre maravilloso y un pilar de la comunidad de Wilmington”, escribió el concejal Tim McOsker en la moción para designar la intersección en José Quezada Memorial Square.

A Quezada le sobreviven su esposa y dos hijos.

Esteban estaba detenido con una fianza de $2 millones. Hernández estaba detenido con una fianza de $3 millones. No quedó claro de inmediato si los hombres tienen abogados.

