Departamento del Alguacil de Los Ángeles investiga altercado captado en cámara

El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles investiga un altercado violento entre un oficial y un exmaestro de 23 años en un estacionamiento de Whittier.

Emmett Brock, un hombre transgénero, afirmó que el oficial lo detuvo en febrero sin una buena razón y lo golpeó violentamente en el estacionamiento de 7-Eleven en Whittier. El video de la confrontación capturado en las cámaras de seguridad de la tienda fue proporcionado a la estación hermana NBCLA por el abogado de Brock.

El abogado Tom Beck dijo que Brock conducía a casa desde su trabajo como profesor en Whittier cuando le mostró el dedo medio a un oficial que parecía estar teniendo una conversación acalorada con una mujer al costado de la carretera.

Un vehículo patrullero comenzó a seguirlo, pero Brock afirmó que el agente nunca activó las luces ni las sirenas del vehículo.

El LA Times informó que el papeleo proporcionado a Brock indicaba que el oficial dijo que vio un ambientador colgando de un espejo retrovisor.

“Su afirmación de la detención es que vio a mi cliente en una patrulla de rutina con un ambientador colgando de su espejo, como si esa fuera una razón legal para detenerlo”, dijo Beck.

Brock se detuvo en el estacionamiento de 7-Eleven y salió del auto cuando el agente se le acercó. El video muestra al agente arrojando a Brock al suelo durante una pelea antes de que lo detuvieran y lo colocaran en una patrulla.

"Parecía que estaba a punto de alejarse del auto y de mí", escribió el oficial como parte de un informe de incidente de 11 páginas obtenido por Los Angeles Times.

"Su rechazo a mí detención de tráfico y su aparente intención de distanciarse de su vehículo aumentan aún más las preocupaciones de seguridad. Sé por mi entrenamiento y experiencia que aquellos que poseen artículos de contrabando dentro de los vehículos comúnmente intentan desvincularse de sus vehículos cuando la policía está presente".

Brock fue fichado en la estación del alguacil en Norwalk, donde sus huellas dactilares revelaron a los agentes que era transgénero. Se le pidió que expusiera sus genitales para determinar en qué celda de detención debería ser colocado, dijo Beck.

El departamento del alguacil dijo en un comunicado que está investigando los reclamos.

“El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles toma en serio todos los incidentes de uso de la fuerza”, dijo la agencia en su comunicado. "El Departamento está investigando la información y las acusaciones presentadas por el Sr. Brock y su abogado. Desafortunadamente, no podemos comentar más en este momento debido al litigio pendiente en este asunto".

