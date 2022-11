Arrollamiento de cadetes en Whittier: lo más reciente en la investigación

Un hombre de 22 años de Diamond Bar que, según el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, atropelló intencionalmente a un grupo de reclutas del alguacil en Whittier, hiriendo a docenas y dos gravemente, fue liberado de la cárcel por falta de pruebas, según los registros policiales y otras fuentes.

Nicholas J. Gutierrez fue liberado de la cárcel de Twin Towers en el centro de Los Ángeles el jueves, alrededor de las 10 p.m., según mostraron los registros de reserva, y se eliminó una fecha inicial en la corte que había sido programada para el viernes.

El Departamento del Alguacil dijo que la investigación estaba en curso y que los investigadores estaban trabajando para recopilar evidencia adicional para presentarla a los fiscales.

Gutiérrez fue arrestado el miércoles bajo sospecha de intento de asesinato, anunció Villanueva, y dijo en una entrevista con los medios que los detectives tenían “causa probable para creer que esto fue intencional”, aunque los funcionarios del alguacil no detallaron qué los llevó a esa conclusión.

Según múltiples fuentes policiales, Gutiérrez fue interrogado repetidamente después de que lo detuvieran en la escena de la colisión y les dio a los agentes e investigadores una versión consistente.

Hizo lo que se describió como una “declaración espontánea” inmediatamente después del accidente que, según las fuentes y otros funcionarios, podría interpretarse de diferentes maneras.

Un grupo de 25 reclutas del alguacil resultaron heridos el miércoles después de que un SUV que iba en la dirección equivocada los golpeó durante uno de sus entrenamientos.

Las fuentes le dijeron al I-Team de la estación hermana NBC4 que Gutiérrez dijo que estaba siguiendo instrucciones paso a paso en una aplicación de mapas en un teléfono celular y que no estaba familiarizado con la ruta que estaba tomando para llegar al lugar de trabajo cuando ocurrió el accidente.

Un testigo presencial también informó haber visto a Gutiérrez desviarse y posiblemente estar somnoliento antes de la colisión.

Villanueva dijo a principios de esta semana que Gutiérrez aprobó una prueba de alcoholemia por intoxicación por alcohol e inicialmente caracterizó el accidente como “un accidente horrible”.

Las fuentes dijeron que se encontró una pequeña cantidad de marihuana en el Honda destrozado de Gutiérrez cuando fue registrado.

El jueves por la noche, los detectives también obtuvieron información de una grabadora de datos en el Honda, dijeron las fuentes, aunque no estaba claro si confirmaba o no los relatos de algunos de los aprendices que dijeron que pensaban que el vehículo podría haber estado acelerando justo antes del accidente.

Los 75 reclutas corrían hacia el norte por la Avenida Mills cuando la camioneta, que viajaba hacia el sur, se interpuso en su camino, viajando en sentido contrario en la calle del vecindario a una velocidad estimada de 30 a 40 mph.

Los bomberos identificaron a las víctimas como reclutas del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles que se encontraban en un ejercicio de entrenamiento.

El video de una cámara en la propiedad de un residente muestra el Honda CRV dirigiéndose hacia las cuatro columnas de reclutas, todos vestidos con camisas blancas mientras trotaban en formación al costado de la calle.

La mayoría de los aprendices eran reclutas del alguacil del condado de Los Ángeles, pero algunos eran aprendices de los departamentos de policía de Pasadena, Glendale y Bellflower que tienen contrato con el Departamento del alguacil para recibir capacitación académica.

Las víctimas sufrieron lesiones en la cabeza, huesos rotos y pérdida de extremidades, dijo Villanueva en una conferencia de prensa el miércoles. Una víctima estaba conectada a un ventilador, dijo Villanueva.

Testigos dijeron que los reclutas a menudo entrenan en el vecindario.

