Mientras ladrones armados robaban en su casa en Westminster, llamó al 911 desde un armario

Una mujer escondida en un armario llamó al 911 para denunciar un violento allanamiento y robo en una casa el lunes por la noche en Westminster.

La policía dijo que los ladrones armados entraron a la fuerza a la casa y empujaron a un hombre al suelo, usando una pistola paralizante para amenazarlo.

Otras cuatro personas estaban atadas en la sala de estar mientras los ladrones exigían que se les mostrara dónde guardaban los objetos de valor, dijo la policía.

Una mujer que vive en la casa se escondió en un armario y llamó al 911, susurrándole al operador que necesitaba ayuda.

Se puede escuchar a la persona que llama, en un momento apenas audible, decir: “Ayuda, por favor”.

El despachador preguntó qué estaba pasando. La persona que llamó respondió: “No lo sé. No lo sé. Por favor”.

Despachador: "¿Hay un intruso en la casa?"

Víctima: “Sí”.

Los oficiales respondieron el lunes, alrededor de las 10:40 p.m., hasta la cuadra 8900 de Pebble Beach Circle. Cuando llegaron los agentes, cuatro personas huían por la puerta principal, disfrazadas con máscaras y armadas con pistolas, dijo la policía.

Un hombre fue detenido cuando arrojaba su arma contra una pared de ladrillos, dijo la policía. El arma, una pistola 9 mm, fue denunciada como robada, dijo la policía.

Danny Sommay, de 27 años, fue acusado de un cargo de secuestro para cometer robo y cinco cargos de robo, todos delitos graves, con sentencias mejoradas por usar una pistola y una pistola paralizante en el ataque, según registros judiciales.

Los demás escaparon, dijo la policía.

Entre las víctimas se encontraban una mujer mayor, un niño de 14 años y una niña de 7 años.

Sommay se declaró no culpable en su lectura de cargos en el tribunal de la cárcel de Santa Ana el miércoles. La audiencia fue reprogramada para el 21 de septiembre en el West Justice Center en Westminster.

