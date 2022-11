“¡Ya no aguanto vivir así”: inquilinos de un edificio en Westlake se quejan de malas condiciones

Inquilinos de un edificio de apartamentos en Westlake se quejan de los problemas del condominio que no les permite vivir con las condiciones adecuadas.

De acuerdo con los residentes, las plagas, aire acondicionado sin funcionar y una peligrosa sustancia que se derrama en el garaje, son algunos de los inconvenientes que deben enfrentar diariamente.

Los inquilinos de las 46 unidades habitadas del View Point Apartments decidieron alzar su voz como protestas.

“Es que no es justo que uno viva así, si uno paga mucho de renta”, se queja Alicia Chávez, una de las inquilinas.

Chavez tiene seis años viviendo alquilada en uno de los apartamentos del edificio.

Ella asegura que sus quejas han sido ignoradas.

"Con las manos en la cintura le contestan a uno mal", dice Chavez.

Uno de los problemas que más preocupa a los residentes es una filtración de petróleo o alquitrán.

“Aquí es un edificio francamente abandonado donde no les han ayudado, no los escuchan y los problemas continúan y continúan", dice Uver Santa Cruz, del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles.

Telemundo 52 intentó contactar a la gerencia para que explicaran la situación. Sin embargo, dijeron estar ocupados inspeccionando el edificio. Trabajadores de la ciudad de Los Ángeles también llegaron a realizar una inspección,tras la denuncia del Sindicato de Inquilinos.

Los inspectores municipales no pudieron hablar ante las cámaras de Telemundo 52. Pero los residentes del esperan esta vez ser escuchados

“Cómo puede ver, el piso está dañado, la carpeta también, el baño está igual", dice Virginia Martínez, otra de las inquilinas, mostrando los daños en su hogar.

Algunos residentes dejaron de pagar su alquiler por la pandemia. Pero otros han sido puntuales y quieren vivir dignamente, lejos de riesgos potenciales.

"Usted ve mi casa, no tengo cama, no tengo muebles, ¡no tengo nada!", dice Chavez. "Ya casi empaqué mis cosas por si me sale otro apartamento porque yo ya no aguanto vivir así”

Santa Cruz señala que las personas que consideran que son víctimas de hostigamiento o sufren por la falta de reparaciones en sus edificios, pueden contactar al Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles o al People's Project.