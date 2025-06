Buscan a tres hombres por supuesto repetido ataque a una mujer transgénero

La policía solicita la ayuda del público para localizar a tres jóvenes sospechosos de agredir repetidamente a una mujer transgénero de 61 años en su negocio en el distrito de Westlake de Los Ángeles, en lo que denominan una serie de crímenes de odio.

El primer supuesto delito ocurrió el 8 de abril, cuando un sospechoso entró en la tienda de la víctima, coqueteó con ella y luego la tiró al suelo a puñetazos tras rechazar sus insinuaciones, según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Posteriormente, el sospechoso descubrió que la víctima era una mujer transgénero y la agredió sexualmente antes de alejarse y amenazarla de muerte, informó la policía.

El mismo sospechoso presuntamente regresó al lugar varias veces con otros sospechosos y cometió crímenes de odio contra la víctima. Uno de ellos la golpeó con una patineta, le lanzó gas pimienta y le arrojó una sustancia líquida desconocida mientras otro intentaba aturdirla con una pistola Taser.

“Cuando caminé más afuera comencé a sentir los golpes de la patineta sobre mi cabeza. No se como estoy viva pero fueron unos golpes demasiado fuertes”, dijo la víctima, Sabrina de la Peña, a Telemundo 52 tras ocurrir el primer ataque.

“Fue horrible. Yo pegaba gritos, pedía ayuda pero no se porque hubo un alma que dijera ‘déjala’ o ‘la ayudó’. Nada”.

De la Peña añadió que, de haber sido más joven, habría podido defenderse.

“Lo que me pasó es que si me hubiera podido defender más lo hubiera hecho. Pero tengo 61 años, no soy tan joven. Entonces, mis fuerzas ya no son lo mismo”, dijo la víctima.

Autoridades investigan segundo ataque

La policía cree que los mismos individuos regresaron al lugar donde se encontraba la víctima, el sábado 31 de mayo alrededor de las 11:40 p.m., y la agredieron físicamente, causándole lesiones graves.

Los sospechosos abandonaron el lugar antes de la llegada de la policía.

Detectives de la Sección de Robos de la División Rampart del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) creen que podría haber más víctimas y publicaron fotos de vigilancia de los sospechosos para animarlos a denunciar. Las fotos se pueden ver haciendo clic aquí.

Se insta a cualquier persona con información adicional sobre los delitos a llamar a los detectives al 213-484-3495. Las llamadas fuera del horario laboral o los fines de semana deben hacerse al 877-527-3247.

Quienes prefieran permanecer en el anonimato pueden llamar a Crime Stoppers al 800-222-8477 o visitar lacrimestoppers.org.