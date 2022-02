Rotura de tubería de agua en West Hollywood inunda garaje subterráneo

Una rotura principal de agua, ocurrida el martes alrededor de la 1 a.m., cerca de un complejo de apartamentos de West Hollywood envió agua a un estacionamiento subterráneo cercano. Los residentes del complejo dicen que saben que el daño podría haber sido mucho peor.

El video de un teléfono celular filmado por el residente Chris Drago muestra agua marrón fangosa que cubre el piso del garaje, mientras las alarmas suenan de fondo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Drago fue uno de los primeros residentes en detectar la inundación. El agua se precipitó cuesta abajo y se derramó en los complejos de estacionamiento subterráneo a lo largo de la cuadra 1100 de Hacienda Place.

Los residentes del complejo de 27 unidades le dijeron a la estación hermana NBC4 que en la calle cuesta arriba los autos están estacionados con las ruedas giradas hacia la acera. Eso dirigió gran parte del flujo de agua hacia el garaje subterráneo, en lugar de lugares más dañados.

Drago dijo que trató de mantener el agua fuera del estacionamiento colocando botes de basura como barreras a lo largo de la abertura del garaje, pero el agua siguió entrando y tenía una profundidad de aproximadamente 4 pulgadas en el piso. También fluyó hacia el hueco del ascensor y provocó problemas de electricidad.

Las autoridades dicen que la rotura de la tubería principal de agua comenzó alrededor de la 1 a. m. del martes y las cuadrillas pudieron cortar el servicio unas dos horas después.

El enfoque ahora es reparar la tubería de agua rota, con esfuerzos para cerrar varias cuadras alrededor del vecindario. También están trabajando en la limpieza del lodo y los escombros de la estructura del estacionamiento.

No quedó claro de inmediato cuándo se restablecerá el servicio en el área.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.