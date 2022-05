Investigan como incidente de odio la aparición de camión cubierto de mensajes antisemitas

Las autoridades investigan la aparición un camión cubierto con mensajes antisemitas como un incidente de odio, después de conducir por West Hollywood y Beverly Hills durante el fin de semana.

El comandante de guardia del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles confirmó que están investigando el incidente de odio que involucra al menos a dos hombres y el camión.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las autoridades tienen la matrícula del camión y están investigando quién alquiló el vehículo.

Siguen los ataques contra la comunidad judía. Este fin de semana las autoridades encontraron mensajes de odio contra la comunidad judía en Beverly Hills y Pasadena.

El camión fue reportado por primera vez el sábado en una gasolinera en la intersección de la Calle Carson y el Bulevar Santa Mónica.

El vehículo, una camioneta alquilada, estaba cubierto de consignas racistas y antisemitas como "Las vidas de los judíos son lo más importante" y "¿Resistirse al gran reemplazo = la mayor amenaza?"

La teoría del reemplazo es la misma teoría de la conspiración de la supremacía blanca que las autoridades están investigando como motivación para el autor de un tiroteo masivo de 18 años en Buffalo, Nueva York, que mató a 10 personas el 14 de mayo.

El video compartido por WeHo Social Justice Coalition mostró a varias personas confrontando con enojo a dos hombres que sostenían teléfonos celulares afuera del camión, mientras el camión estaba estacionado en la estación de servicio. Los dos hombres parecían estar filmando las reacciones de enojo de la multitud.

"¿Por qué no se largan de aquí? No es su vecindario", se puede escuchar a una persona decir a los hombres con los teléfonos celulares.

"¡Eres racista!" se puede escuchar a otro hombre gritando.

LAPD ha puesto en marcha una campaña llamada "Just Say Hello" para acabar con las divisiones entre razas, y anima a todo el mundo a saludar y conversar con personas de otras etnias.

La multitud enojada les dijo a los dos hombres que se fueran, pero según la Coalición de Justicia Social de WeHo, también había otros partidarios y corroboradores que defendían a los dos hombres y la libertad de expresión.

“Un grupo de nazis ha arrasado el Bulevar Santa Monica desde Beverly Hills hasta West Hollywood acosando a los negros, los homosexuales y los judíos”, tuiteó el grupo el sábado.

El incidente en West Hollywood no fue el único reportado en el área durante el fin de semana. El Departamento de Policía de Beverly Hills confirmó que un camión cubierto con mensajes antisemitas también se estacionó frente al vestíbulo del Beverly Hills Hilton el domingo, alrededor de las 4 p.m.

Se vio a los que conducían el camión el domingo usando bocinas y megáfonos, causando disturbios.

Los actos de odio lamentablemente han aumentado en nuestra comunidad, y muchas de las víctimas no saben que existe ayuda para ellas.

Se llamó a los agentes y se tomó un informe. No se realizaron arrestos.

La investigación sobre el camión y quién lo alquiló continúa.

El sur de California ha visto varios otros casos de antisemitismo en los últimos meses.

Se dejaron volantes antisemitas en Hollywood y Beverly Hills durante la Pascua a mediados de abril. A fines de febrero, se encontraron volantes en Huntington Beach y Newport Beach, y en diciembre, se dejaron volantes en Beverly Hills en la primera noche de Hanukkah.

También han aparecido volantes similares en el vecindario Pacific Heights de San Francisco y en Miami Beach, Florida.

Biden ratificó la legislación, denominada COVID-19 Hate Crimes Act, en un evento en la Casa Blanca del que también participó la vicepresidenta Kamala Harris y dos docenas de congresistas, incluyendo el líder republicano Mitch McConnell.

Los funcionarios de la ciudad de West Hollywood reiteraron que la ciudad no tiene lugar para el odio.

"La ciudad de West Hollywood tiene un valor central de respeto y apoyo para todas las personas y no tolera el odio, la intolerancia o la discriminación", decía en parte la declaración de West Hollywood.

La policía de Beverly Hills también emitió un comunicado, diciendo en parte: “La ciudad de Beverly Hills y BHPD condenan enérgicamente el antisemitismo en todas sus formas”.

Cualquier persona que tenga información debe llamar al Departamento del Alguacil de West Hollywood al 310-855-8850.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.