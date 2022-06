Desalojan temporalmente hogar de ancianos en West Hills por incendio en lavandería

Los residentes de un hogar de ancianos de West Hills fueron desalojados temporalmente el martes por la mañana temprano, luego de que un incendio en las instalaciones de lavandería del edificio produjo un denso humo negro y provocó una respuesta del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

El LAFD recibió una llamada por un incendio estructural el martes, alrededor de las 4:31 a.m., en el Asilo de Ancianos Topanga Terrace Rehabilitation and Subacute Care, ubicado en 22125 W. Roscoe Boulevard.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La persona que llamó a la instalación informó que había mucho humo negro y denso.

Una niña de 9 años fue reconocida como una heroína después de que salvara a su familia de un incendio de hogar a principios del año.

El hogar de ancianos alberga a unos 90 pacientes en total. Alrededor de 20 de ellos fueron evacuados en sus camas al exterior, como medida de precaución. Otros pudieron refugiarse en el edificio.

Los 20 pacientes que se llevaron al exterior “fueron desalojados de manera segura en sus camas al aire libre para ser atendidos de cerca por el personal de enfermería”, dijo un comunicado de LAFD.

El fuego provino de las instalaciones de lavandería en el edificio. La causa del incendio no se conoció de inmediato y está siendo investigada por LAFD.

Los bomberos aislaron el humo en una sección del edificio usando las puertas contra incendios del edificio y usaron ventiladores de alta potencia para eliminar el humo adicional del área.

Ningún paciente o personal tuvo problemas médicos relacionados con el humo. Los pacientes regresaron a salvo a sus habitaciones a las 5:45 a.m.

El LAFD no informó de inmediato daños significativos al edificio o sus instalaciones.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English