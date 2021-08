Walt Disney exigirá que todos sus trabajadores estén vacunados contra el COVID-19

Este viernes, el mismo día en el que Disneyland comenzó a exigir a todos sus visitantes mayores de 2 años que usaran mascarillas en sus parques temáticos, independientemente del estado de vacunación, Walt Disney Co. anunció que también exigirá que todos sus trabajadores asalariados y no sindicalizados en Estados Unidos estén vacunados contra el COVID-19.

La empresa con sede en Burbank también ha iniciado negociaciones con los empleados del sindicato que tienen convenios colectivos para discutir los requisitos de la vacunación.

“Las vacunas son la mejor herramienta que todos tenemos para ayudar a controlar esta pandemia y proteger a nuestros empleados”, dijo la compañía en un comunicado.

Walt Disney Co. informó que todos los empleados que aún no estén vacunados y estén trabajando en el lugar tienen 60 días a partir este viernes para completar sus protocolos de vacunación y cualquier empleado que aún trabaje desde casa deberá proporcionar verificación de la vacunación antes de su regreso, con ciertas excepciones limitadas.

“En The Walt Disney Co., la seguridad y el bienestar de nuestros empleados durante la pandemia ha sido y sigue siendo una de las principales prioridades. Con ese fin, y basado en las últimas recomendaciones de los científicos, funcionarios de salud y nuestro propio personal profesional médico de que la vacuna COVID-19 proporciona la mejor protección contra una infección grave, exigimos que todos los trabajadores asalariados y no sindicalizados en Estados Unidos que trabajen en nuestros sitios deben estar completamente vacunados", agregó la compañía.

Disney también requerirá que todas las nuevas contrataciones estén completamente vacunados antes de comenzar su empleo.

El anuncio llega inmediatamente después del aumento de casos de COVID-19 atribuido a la rápida propagación de la variante Delta altamente infecciosa del coronavirus. El estado ha anunciado que todos sus empleados y todos los trabajadores en centros de salud públicos y privados en California deberán vacunarse o someterse a pruebas hasta dos veces por semana.

Las ciudades de Los Ángeles y Long Beach han seguido el ejemplo de los trabajadores municipales, mientras que Pasadena ya avanzó una política de vacunación obligatoria para sus empleados.

El creciente número de casos provocó un cambio de política que entró en vigor el viernes en Disneyland, lo que requiere que todos los visitantes de 2 años en adelante usen una mascarilla en todas las ubicaciones interiores, independientemente del estado de vacunación.

La regla revisada también se aplica a los trabajadores del parque temático.

“Esto incluye el ingreso al parque y a lo largo de muchas atracciones, en vehículos de transporte cerrados, incluidos lanzaderas y autobuses”, según un anuncio de Disney el jueves.

Los cubrebocas siguen siendo una opción para los huéspedes en las áreas comunes al aire libre, señaló Disney.

Anteriormente, a los invitados vacunados se les permitía ir sin mascara en todas partes excepto en el transporte, y se les pidió a los huéspedes no vacunados que continuaran el uso de mascarillas en el interior, incluido el transporte.

Si bien no se requerirá que los invitados muestren prueba de vacunación, Disney añadió que todos los invitados “deben estar conscientes de que: 1) el Estado de California recomienda encarecidamente que los huéspedes estén completamente vacunados u obtengan una prueba de COVID-19 negativa antes de ingresar al Disneyland Resort, y (2) todos los invitados (de 2 años en adelante) deben usar una mascarilla cuando estén en el interior, incluso en muchas atracciones y en vehículos de transporte cerrados”.

Las reglas revisadas se produjeron después de que los funcionarios de salud pública de California se alineó el miércoles con la nueva guía de los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención de EEUU y recomendó que todos utilicen un tapabocas en el interior de entornos públicos, independientemente del estado de vacunación de COVID-19.

Pero el anuncio del Departamento de Salud Pública de California fue solo una recomendación, no un mandato. Las reglas revisadas de las mascarillas de Disney también aplicarán a Disney World en Florida.