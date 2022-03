Walt Disney Co. denuncia el proyecto de ley ‘No digas gay’ de Florida, ahora una ley

El día en que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó un proyecto de ley que restringe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género en los primeros grados en su estado, Walt Disney Company, con sede en Burbank, denunció el lunes la legislación y pidió su derogación.

“El proyecto de ley HB 1557 de Florida, también conocido como el proyecto de ley 'Don't Say Gay', nunca debería haberse aprobado y nunca debería haberse convertido en ley”, según un comunicado emitido por Disney.

“Nuestro objetivo como empresa es que esta ley sea derogada por la legislatura o anulada en los tribunales, y seguimos comprometidos a apoyar a las organizaciones nacionales y estatales que trabajan para lograrlo. Estamos dedicados a defender los derechos y la seguridad de los miembros LGBTQ+ de la familia Disney, así como de la comunidad LGBTQ+ en Florida y en todo el país”.

La legislación se denominó oficialmente proyecto de ley de derechos de los padres en la educación, pero la comunidad LGBTQ+ la ha denunciado como el proyecto de ley "No digas gay".

DeSantis, un republicano, defendió la legislación y dijo que “mostró un compromiso con la educación, no con el adoctrinamiento”. El lunes, dijo: “Nos aseguraremos de que los padres puedan enviar a sus hijos a la escuela para recibir una educación, no un adoctrinamiento.”

Los comentarios de Disney del lunes fueron los segundos de la compañía en una semana en apoyo de la comunidad LGBTQ+, luego de las declaraciones del martes pasado sobre una huelga de empleados de toda la compañía sobre la respuesta inicial de Disney a la legislación de Florida.

La semana pasada, varias divisiones de medios de Disney publicaron declaraciones públicas en apoyo de la comunidad LGBTQ+.

“Apoyamos a nuestros colegas LGBTQIA+, narradores, familias, amigos y fanáticos que son objeto de leyes que marginan y disminuyen sus identidades y vidas”, dijo una publicación en Twitter de Hulu, propiedad de Disney. “Seguimos comprometidos a contar historias inclusivas que nos unan y celebren a la diversa comunidad LGBTQIA+”.

También la semana pasada, en la cuenta oficial de Instagram de Disneyland, se publicó una declaración que decía: “A TODOS los que vienen a este lugar feliz, bienvenidos”.

Parques, Experiencias y Productos de Disney se compromete a crear experiencias que respalden los valores familiares para cada familia, y no tolerará la discriminación de ninguna forma. Nos oponemos a cualquier legislación que infrinja los derechos humanos básicos, y nos solidarizamos y apoyamos a nuestro elenco, equipo e imaginadores y fanáticos LGBTQIA+ que hacen que se escuchen sus voces hoy y todos los días”.

Se publicaron mensajes similares en las cuentas de las redes sociales de Disney+, Walt Disney World, ESPN y FX Networks, todas propiedad de Disney.

Esos mensajes llegaron el mismo día en que algunos empleados de Disney participaron en una huelga de trabajadores a nivel nacional. Se vio a decenas de manifestantes marchando por las aceras frente a la sede de Disney en Burbank, y se planearon eventos similares en las propiedades de Disney en todo el país.

Disney y su CEO, Bob Chapek, fueron criticados por los críticos por el silencio inicial de la compañía sobre la legislación de Florida.

Una carta atribuida a “miembros de la comunidad LGBTQIA+” en todo

Disney y las entidades propiedad de Disney y publicadas en línea a principios de este mes dijeron que la respuesta de la compañía al proyecto de ley “falló por completo en igualar la magnitud de la amenaza a la seguridad LGBTQIA+ representada por esta legislación”.

“Principalmente, esas declaraciones han indicado que el liderazgo aún no comprende realmente el impacto que esta legislación está teniendo no solo en los miembros del elenco en el estado de Florida, sino en todos los miembros de la comunidad LGBTQIA+ en la empresa y más allá”, dice la carta. .

Chapek emitió este mes una disculpa a la comunidad LGBTQ+, reconociendo el "dolor, la frustración y la tristeza por la respuesta de la compañía" al proyecto de ley.

“Hablar con ustedes, leer sus mensajes y reunirme con ustedes me ha ayudado a comprender mejor cuán doloroso fue nuestro silencio”, dijo Chapek en el comunicado. ``Está claro que esto no es solo un problema sobre un proyecto de ley en Florida, sino otro desafío a los derechos humanos básicos. Me necesitabas para ser un aliado más fuerte en la lucha por la igualdad de derechos y te defraudé. Lo siento."

También dijo que la compañía estaba inmediatamente "aumentando nuestro apoyo a los grupos de defensa para combatir leyes similares en otros estados", y anunció que Disney estaba "deteniendo todas las donaciones políticas en el estado de Florida".

“Realmente creo que somos una empresa infinitamente mejor y más fuerte gracias a nuestra comunidad LGBTQ+”, escribió Chapek. "Perdí la marca en este caso, pero soy un aliado con el que puede contar, y seré un defensor abierto de las protecciones, la visibilidad y la oportunidad que se merece".

Los empleados que organizaron las huelgas señalaron que Disney está en proceso de trasladar a unos 2.000 trabajadores de California a unas nuevas instalaciones en Florida, sede del resort Walt Disney World.

“Nos solidarizamos con nuestros colegas en Florida, quienes se verán directamente perjudicados por esta nueva ley y, sin embargo, aún deben cumplir con sus deberes para una empresa que no solo no la previno, sino que también la financió tácitamente”, según la carta del grupo. . “Esto se vuelve especialmente preocupante cuando se considera que TWDC exige que más empleados trabajen y vivan en Florida, lo que convierte a más miembros del elenco en objetivos de esta odiosa ley”.