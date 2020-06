Voto de acción afirmativa de California provoca un debate “duro”

La Asamblea de California decidió el miércoles dejar que los votantes elijan si revocar la prohibición de 24 años de los programas de acción afirmativa del estado, lo que culminó un emotivo debate de una hora en la Legislatura que destacó la tensión entre las comunidades asiáticas y afroamericanas del estado.

La enmienda propuesta a la Constitución del estado, que aún debe aprobar el Senado y ser aprobada por los votantes, derogaría una enmienda de 1996 que prohíbe el "trato preferencial" basado en raza, sexo, color, origen étnico u origen nacional. La medida ha recibido un impulso recientemente de las protestas mundiales por la injusticia racial y la brutalidad policial provocada por la muerte de George Floyd en Minnesota.

Pero el esfuerzo de revocación enfrenta una fuerte oposición organizada de muchos miembros de la comunidad asiática del estado, que temen que les resulte más difícil acceder a las prestigiosas universidades públicas del estado, donde los estudiantes de ascendencia asiática han estado sobrerrepresentados.

El asambleísta demócrata Evan Low, quien es de ascendencia china y comparte un apartamento con su hermano oficial de policía en Silicon Valley, dijo que los funcionarios electos en su distrito le han preguntado cosas como: "¿Por qué vota contra su propia gente?"

Dijo que su oficina recibió más de 3.000 correos electrónicos y llamadas telefónicas que se oponían a la derogación en comparación con sólo nueve en apoyo.

Low dijo que la tensión en la comunidad se extendió a la Legislatura, señalando que nadie del

Caucus de las Islas de Asia y el Pacífico firmó como coautor de la derogación. El miércoles, Low llamó al Caucus Afromericano de la Asamblea por no contactarlo para pedirle su voto o incluso para hablar sobre el tema.

"¿Qué debo hacer, sin siquiera tener la decencia de una conversación para discutir las dificultades de la raza?" Low preguntó a sus colegas el miércoles. "Si ni siquiera podemos tener estas conversaciones difíciles, ¿qué crees que le va a pasar al electorado?"

Low finalmente votó por la derogación, y le dijo a The Associated Press en una entrevista que votó "sí" debido a su compromiso con la justicia social y su creencia de que "la injusticia para uno es injusticia para todos nosotros". Pero reconoció que probablemente lo lastimará políticamente, diciendo que la oficina ha recibido llamadas de electores que amenazan con retirarlo de su cargo.

Low agregó que no se postuló para un cargo de "autoconservación".

"¿Cómo vas a un mitin de Black Lives Matter y dices," Sí, estoy contigo ", pero de repente dices," Oh, bueno, no aquí, no en esa parte ", dijo Low.

La asambleísta Shirley Weber, quien escribió la derogación, se disculpó en el piso de la Asamblea justo antes de la votación por no contactar a los legisladores individualmente. Ella dijo que los requisitos de distanciamiento físico debido al coronavirus y la sesión acortada de la

Legislatura hicieron que fuera difícil hacerlo.

"Estoy tan agradecida de no tener que convencerte de que el racismo es real porque George

Floyd lo hizo", dijo Weber. "Así que esa fue una conversación que no tuve que tener sobre este tema".

El asambleísta David Chiu dijo que no todos en la comunidad asiática se opusieron a la derogación, diciendo que "más de 100 organizaciones y líderes comunitarios que representan a cientos de miles de estadounidenses de origen asiático apoyan esta medida".

No todos estaban convencidos. El asambleísta Steven Choi, un republicano de Irvine que nació en Corea del Sur, dijo que se oponía a la medida porque "legalizaría el racismo y el sexismo".

"No quiero vivir en un estado donde el color de mi piel o mi raza o mi sexo o mi origen nacional determinen mis calificaciones para un puesto, un trabajo o ingresar a una universidad", dijo.

"Vine a este país para escapar de ideologías como esa".

La Asamblea votó 58-9 para permitir que los votantes decidan si revocan la enmienda. Si el Senado del estado está de acuerdo antes del 25 de junio, la pregunta se agregará a la boleta electoral de noviembre, intensificando aún más un año electoral que ya incluye una contienda presidencial.

Desde la enmienda de 1996, al menos otros siete estados han adoptado políticas similares: Washington, Florida, Michigan, Nebraska, Arizona, New Hampshire y Oklahoma. Una enmienda constitucional en Colorado no se aprobó en 2008.

"Esta no es la misma California que votó por esto hace 25 años", dijo el asambleísta Miguel Santiago, demócrata de Los Ángeles.

Los hispanos superaron a los blancos en 2015 como el grupo étnico más grande del estado. A partir de 2019, los asiáticos representan el 15.3% de la población del estado, mientras que los afroamericanos representan el 6.5%.

En el sistema de la Universidad de California, los asiáticos representan el 30% de la población estudiantil de pregrado y posgrado, seguidos por los blancos con 24%, los hispanos con 22% y los negros con 4%.

La Universidad Estatal de California, la universidad pública de cuatro años más grande del país con 23 campus y casi 482,000 estudiantes, tiene un cuerpo estudiantil que es casi el 75% de personas de color.