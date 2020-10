Votantes de California revisarán las reformas de fianza y justicia penal

Lo que debes saber La Propuesta 20 enmendaría las leyes de supervisión y sentencia penal promulgadas durante la última administración del gobernador Jerry Brown que algunos consideran favorables a los criminales.

Los votantes de California considerarán revertir una serie de cambios en la justicia penal en lo que equivale a un referéndum sobre si el estado progresista se ha vuelto demasiado indulgente.

La Propuesta 20 enmendaría las leyes de supervisión y sentencia penal promulgadas durante la última administración del gobernador Jerry Brown que, según los críticos, son demasiado favorables a los criminales, mientras que la Propuesta 25 podría revocar una ley de 2018 que elimina la fianza en efectivo.

El sentimiento de los votantes sobre ambas medidas está siendo moldeado por el creciente deseo público de cambiar un sistema de justicia penal que históricamente ha tratado a las minorías raciales de manera desigual. La votación anticipada comienza el lunes para las elecciones del 3 de noviembre.

Las organizaciones que representan a fiscales y jefes de policía, sindicatos de policías y varios grupos de víctimas de delitos se encuentran entre los que quieren que los votantes reviertan partes de dos medidas de votación aprobadas previamente, diciendo que obstaculizan las investigaciones y pueden liberar a los infractores graves demasiado pronto.

La Propuesta 47 redujo las penas por delitos de drogas y propiedad en 2014, mientras que la Propuesta 57 en 2016 permitió la libertad condicional anticipada de la mayoría de los delincuentes.

"Ya sea que mueva el péndulo hacia atrás o envíe un mensaje de que el péndulo ha oscilado demasiado, creo que la verdadera pregunta es: ¿Se siente la gente segura?" dijo Ron Lawrence, ex presidente inmediato de la Asociación de Jefes de Policía de California.

Dos fiscales de distrito, Diana Becton del condado de Contra Costa y Jeff Rosen del condado de Santa Clara, rompieron con su asociación para oponerse a una medida electoral que Rosen dijo que “haría retroceder el reloj” a una postura de endurecimiento contra el crimen.

La iniciativa restablecería la lista de delitos para los que se recopila el ADN de un perpetrador, y los partidarios citan la captura del asesino de Golden State Joseph DeAngelo como un excelente ejemplo de por qué una base de datos sólida de ADN es importante para la lucha contra el crimen.

Las organizaciones que representan a las tiendas de comestibles y minoristas se encuentran entre las que respaldan una disposición que permitiría que los robos repetidos de propiedad por valor de $ 250 o más sean procesados ​​como delitos graves, después de que los dueños de negocios se quejaron de que la penalización por delitos menores de la Propuesta 47 permite a los ladrones robar con impunidad.

El cambio está dirigido a las redes de robo organizadas que reconocen que enfrentan un pequeño castigo si roban hasta el límite actual de $ 950, dijo Lawrence. “Incluso si los atrapan, porque es un delito menor, solo recibirán una citación con un fecha de corte. No van a ir a la cárcel porque la cárcel está llena”.

La iniciativa también agregaría 22 delitos a la lista de aquellos que no son elegibles para su liberación anticipada bajo la Propuesta 57, incluida la violación de una persona inconsciente. Esa disposición llamó la atención después de que el ex nadador de Stanford Brock Turner pasó solo tres meses en la cárcel por agredir sexualmente a una mujer inconsciente afuera de una fiesta de la fraternidad del campus en 2015.

La medida también endurecería los estándares de libertad condicional y libertad supervisada.

“Estos fueron los cuatro parámetros muy estrechos que variaron demasiado, hasta el punto en que las personas están siendo perjudicadas”, dijo Nina Salarno, presidenta de Crime Victims United que respalda la iniciativa.

Brown, quien dejó el cargo hace dos años, invirtió $1 millón de su tesoro de campaña sobrante en oponerse a la medida, principalmente porque socavaría la iniciativa de 2016 que defendió para reducir la población carcelaria estatal. Alrededor del 80% de los considerados para libertad condicional anterior se les niega la libertad, pero Brown dijo que solo la posibilidad "anima a las personas a cambiar su vida".

El director del estado de California de Supervivientes del Crimen por la Seguridad y la Justicia, Tinisch Hollins, dijo que su grupo se opone a la medida porque afectaría de manera desproporcionada a las minorías raciales. La analista legislativa no partidista proyecta que podría aumentar los costos de la justicia penal en decenas de millones de dólares, dinero que dijo que se desperdiciaría en más encarcelamientos.

Los delitos contra la propiedad aumentaron brevemente después de la Propuesta 47 y después de que California comenzó a retener a los delincuentes menos graves en las cárceles del condado en lugar de las prisiones estatales bajo otro cambio legal respaldado por Brown en 2011, pero luego continuó una tendencia descendente de décadas.

Mientras tanto, los votantes tuvieron una idea parcial de un sistema de justicia sin fianza en efectivo la primavera pasada cuando el estado eliminó la fianza por delitos menores y delitos graves de menor nivel para proteger a los sospechosos de contraer el coronavirus.

El cambio redujo la población carcelaria en más de 20.000 sospechosos, lo que, según la fundadora de Californians for Safety and Justice, Lenore Anderson, demuestra cuántas personas son detenidas por delitos menores. Pero la policía y los fiscales pronto comenzaron a destacar casos en los que sospechosos recién liberados fueron arrestados por nuevos delitos.

Si los votantes promulgan la nueva ley, nadie pagaría la fianza y la mayoría de los sospechosos de delitos menores permanecerían libres antes del juicio.

Pero los sospechosos de delitos graves o delitos menores de violencia doméstica, delitos sexuales o conducir en estado de ebriedad serían evaluados por su riesgo percibido de cometer otro delito o no comparecer ante el tribunal. La mayoría eventualmente serían liberados, a menos que sean acusados ​​de ciertos delitos como asesinato o incendio premeditado, o si un juez determina que no existen condiciones como el monitoreo electrónico que puedan asegurar su comparecencia en futuras audiencias.

Los legisladores también agregaron salvaguardas contra los prejuicios raciales en los modelos estadísticos que ayudarían a los funcionarios de la corte a decidir quién podría ser liberado de manera segura, dijo el senador estatal demócrata Bob Hertzberg.

Brown promulgó el proyecto de ley de Hertzberg antes de que la industria de las fianzas reuniera suficientes firmas para suspenderlo hasta que los votantes intervengan, y los oponentes, incluida la NAACP, dicen que las evaluaciones de riesgo seguirían estando sesgadas contra las minorías raciales y los pobres.

Los críticos temen que “el algoritmo informático dejaría salir de la cárcel a las personas que no tienen ningún derecho a la libertad y mantendría en la cárcel a las personas que no tienen derecho a hacerlo”, dijo el ex asambleísta demócrata Mike Gatto, hablando en nombre de sus oponentes.

Investigadores del Instituto de Políticas Públicas de California, no partidista, encontraron que el nuevo proceso probablemente liberaría a "más personas de la cárcel más rápidamente, pero no aborda la desigualdad racial existente en las decisiones de liberación", particularmente para los negros.

El Analista Legislativo dice que el nuevo proceso podría costar cientos de millones de dólares al año y reducir los costos de la cárcel del condado en decenas de millones de dólares.

El sistema actual favorece a “las personas culpables pero ricas sobre las que resultan ser inocentes pero pobres”, dijo el asambleísta demócrata Rob Bonta, quien se encuentra entre los partidarios.