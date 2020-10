Votan para prohibir el uso de hoteles para detener a inmigrantes

El Ayuntamiento de Los Ángeles votó el miércoles a favor de establecer una ley para prohibir que los hoteles alberguen a niños y familias migrantes que han sido detenidos por empresas de seguridad privadas por estar en el país ilegalmente.

La propuesta, que prohíbe y suspende los certificados de ocupación de cualquier hotel en Los Ángeles utilizado para albergar y detener a migrantes bajo la dirección de empresas de seguridad privada, fue presentada por el concejal Gil Cedillo.

Cedillo hizo referencia a un artículo publicado por The New York Times al momento que presentó su moción que decía que el Best Western Plus Dragon Gate Inn en Chinatown se estaba utilizando para albergar inmigrantes, al igual que un Quality Suites en San Diego; ubicaciones de Hampton Inn en Phoenix, Arizona y McAllen y El Paso, Texas; un hotel Comfort Suites en Miami; y un Econo Lodge en Seattle.

“Estaba absolutamente consternado después de leer un artículo del New York Times que una empresa privada detiene a niños migrantes en el Best Western Plus Dragon Gate Inn en mi distrito”, dijo Cedillo.

“Hay cero tolerancia para esta cruel práctica de la Casa Blanca para separar y detener a niños migrantes y familias, y es inaceptable no solo en el Distrito del Primer Consejo sino en la ciudad de Los Ángeles o en cualquier parte de este país. La guerra de la Casa Blanca contra los inmigrantes debe terminar aquí y ahora".

Según el Times, la administración Trump ha estado utilizando importantes cadenas hoteleras para detener a niños y familias detenidos en la frontera de México, creando lo que el diario describió como una sombra en gran parte de un sistema no regulada de detención y expulsiones rápidas sin las garantías que son destinados a proteger a los migrantes más vulnerables.

Los funcionarios de ICE dijeron al diario que los niños que han sido detenidos en los hoteles están siendo atendidos adecuadamente y enfatizó que la expulsión rápida es necesaria para proteger al país de la propagación del COVID-19.

Heather Rozman, directora ejecutiva de The Hotel Association of Los Ángeles, en agosto condenó el uso de hoteles del sur de California como centros de detención de migrantes y pidió a cualquier hotel que proporcione habitaciones con este propósito pusiera alto de inmediato.

“Aplaudimos al concejal Gil Cedillo por su rápida y apropiada respuesta, garantizando la seguridad y el trato justo de cada individuo, sin importar su país de origen”, dijo Rozman.

La Oficina del Fiscal de la Ciudad preparará el borrador de la ordenanza para prohibir que los hoteles retengan inmigrantes para consideración del consejo.