Voluntarios en Downey recibieron entrenamiento para el alivio de desastres

Los desastres son impredecibles, a menudo dejan un rastro de destrucción e incluso víctimas masivas.

Ya sea que se trate de un terremoto o de incendios forestales fuera de control, la pregunta es: ¿está listo para ayudar durante un momento de crisis?

"Cuando llegue el momento, podremos dar un paso adelante y prepararnos. Se trata de ser un buen samaritano", dijo Marinas Theus, miembro voluntario.

El domingo por la mañana, cientos de voluntarios de todo el sur de California se reunieron para recibir capacitación en preparación para desastres.

Después de completar 120 horas de instrucción en línea, están practicando escenarios de la vida real como parte del equipo de respuesta de emergencia de la comunidad, también conocido como CERT.

"Realmente obtener capacitación práctica y experiencia hace una gran diferencia para que no te sorprendas", dijo Cynthia Torres, una voluntaria. "Puedes decir 'oh, recuerdo esto' y no solo de un video sino de aplicarlo".

Miembros de la policía y los bomberos de Downey también formaron parte de la sesión del domingo.

"Vamos a aprender sobre búsqueda y rescate livianos, seguridad contra incendios, cómo organizarse como equipo y cómo moverse de manera efectiva y eficiente durante los desastres", dijo Theus. "Incluso las operaciones médicas de desastres que son tan importantes".

Tratar y ayudar a las víctimas está en la parte superior de su lista. Todo, desde vendar heridas hasta mover a los heridos.

Al final, el objetivo es saber qué hacer y cómo actuar en lugar de reaccionar cuando la vida de alguien o la propia está en peligro.