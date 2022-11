La viuda del sargento de la policía de El Monte que murió en junio, al igual que su colega, abatido a tiros por un sujeto con antecedentes penales, anunció el martes una demanda civil en contra del fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón.

El fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, ha defendido su oficina bajo el argumento de que el pistolero había sido castigado por sus ofensas previas. Pero la familia de la víctima afirma que las políticas de la fiscalía permitieron que el hombre continuara libre.

Entablando una demanda civil por 25 millones de dólares en contra del fiscal George Gascón y el condado de Los Ángeles, la esposa del sargento, Michael Paredes, que murió abatido a tiros junto con sus compañeros en junio de este año en El Monte, busca justicia alegando que el pistolero debería haber sido encarcelado por la fiscalía, ya que contaba con un largo historial criminal.

La viuda, Janine Paredes, señaló que es tiempo de responsabilizar al fiscal George Gascón y al Departamento de Libertad Condicional del condado Angelino por la muerte de su esposo, alegando en la querella homicidio por negligencia y angustia emocional.

"Si hubiera estado en la cárcel, nunca hubiera salido para matar a nuestro hermano", dijo Melissa Valencia, la hermana de la víctima.

El abogado de la familia señaló que si el fiscal George Gascón y el Departamento de Libertad Condicional hubieran hecho su trabajo, las víctimas estarían vivas, argumentando que la oficina de Gascón presuntamente no sigue sus obligaciones legales y la ley.

“Y asegurándose que la ley de reincidencia de California sea implementada, desafortunadamente hay un largo historial criminal de Justin Flores", dijo Paredes.

Flores emboscó mortalmente a tiros al sargento Paredes y al oficial Joseph Santana el 14 de junio en un motel de El Monte para luego quitarse la vida. El pistolero contaba con antecedentes penales previos por robo vehicular, posesión de drogas, resistirse a un arresto y portar un arma de fuego. Así como agredir a su novia una semana antes del incidente y otras denuncias de familiares.

"Él debería haber estado encarcelado y eso si había pasado nunca, nosotros hubiéramos perdido nuestro hermano, esposo y papá," dijo Valencia.

En un comunicado, la oficina del fiscal George Gascón le dijo a Telemundo 52, "No habíamos sido informados que la viuda del sargento Paredes pretendía demandar a nuestra oficina. No hemos revisado los documentos legales y no podemos hacer comentario por el momento". Días después del mortal tiroteo en junio de este año Gascón defendió sus políticas.

“La resolución de este caso fue apropiada en lo que sabíamos en ese momento", dijo George Gascón.

El fiscal de Los Ángeles, George Gascón, una vez más expresó en el comunicado enviado por su oficina, su más sentido pésame a los familiares de los oficiales que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.