Virus mortal del conejo se propaga en el condado de Los Ángeles

Se detectó por primera vez en el condado de Los Ángeles un virus mortal dirigido a conejos domésticos y salvajes, dijeron funcionarios de salud pública.

La enfermedad hemorrágica del conejo (RHDV2) se encontró en conejos salvajes en Littlerock en Antelope Valley y Juniper Hills en las estribaciones de las montañas de San Gabriel, anunció el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles el 4 de agosto.

La enfermedad se detectó en Palm Springs en mayo y luego se extendió a los condados de San Bernardino, Orange y San Diego, dijeron funcionarios estatales de vida silvestre.

Había aparecido en México y Nuevo México, Colorado, Arizona y Texas antes de ser encontrado en un cadáver de liebre de cola negra enviado desde una propiedad privada cerca de Palm Springs en mayo, su primer avistamiento en California.

El RHDV2 no está relacionado con el nuevo coronavirus y no afecta a los seres humanos ni a los animales que no sean las especies de lagomorfos, que incluyen todos los conejos, liebres y pikas, tanto salvajes como domésticos.

Los funcionarios de vida silvestre lo consideran una amenaza para los ecosistemas locales debido a su impacto esperado en las especies depredadoras. La disminución de las poblaciones de conejos silvestres probablemente llevará a los coyotes y mapaches a las áreas urbanas en busca de alimento.

Los propietarios de conejos domésticos están preocupados por el virus porque tiene una tasa de mortalidad del 90% y las muertes son repentinas y violentas.

"Los conejos y liebres infectados pueden no presentar síntomas que conduzcan a su muerte súbita, o pueden sufrir fiebre, hinchazón, hemorragia interna y necrosis hepática", dijo un comunicado del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

Se insta a todos los dueños de conejos y veterinarios a aprender sobre el virus y cómo proteger a los conejos. Se ha desarrollado una vacuna y se anima a los propietarios de conejos domésticos a que se pongan en contacto con su veterinario para obtener más información. Puede encontrar una lista de los veterinarios de Southland que ofrecen la vacuna en www.larabbits.org/articles/rhdv2.

Las autoridades han emitido las siguientes pautas para aquellos que poseen conejos domésticos o que entran en contacto con liebres salvajes:

Los conejos domésticos deben permanecer adentro en todo momento para minimizar el contacto potencial;

Cualquier conejo enfermo o muerto debe ser informado a los funcionarios estatales de vida silvestre (https://wildlife.ca.gov/Conservation/Laboratories/Wildlife-Investigations/Monitoring/Mortality-Report) y NO debe tocarse;

Cualquier enfermedad inusual o muerte repentina de conejos debe notificarse a su veterinario inmediatamente;

El virus es altamente contagioso y puede transmitirse por contacto directo con animales infectados y / o su orina / heces; también se puede esparcir sobre objetos contaminados, insectos, etc., por lo que son necesarias buenas prácticas de higiene

es decir, lavarse bien las manos antes y después de manipular conejos, desinfectarlos a fondo, dejar los zapatos afuera, control de insectos, etc.

Conozca sus fuentes de heno / alimento y si están cerca de las áreas afectadas por el brote;

Mantenga a los perros atados cuando estén afuera para que no interactúen con los conejos salvajes; considere hacer que los perros usen botines cuando estén afuera o que se laven las patas antes de entrar. Mantenga perros y conejos en áreas separadas de su hogar.

El Departamento de Alimentación y Agricultura de California emitió una cuarentena el 12 de mayo en la que "Ningún conejo, liebre o su producto (carne, pieles, cueros, cadáveres, etc.) o el equipo utilizado para procesar conejos puede ingresar a California desde los estados o condados donde Se diagnosticó RHD el año anterior ".