CALIFORNIA - Una cámara de seguridad capturó el enfrentamiento salvaje entre una devota dueña de varias mascotas y una madre osa protectora, el cual ocurrió en el patio trasero de una casa en el Valle de San Gabriel.

El video muestra a la osa y sus dos cachorros caminando sobre una pared de bloques detrás de la casa en Bradbury. Apenas al verlos, los cuatro perros de la familia comenzaron a ladrar y decidieron atacar a los osos, desatando el caos

Los dos cachorros corrieron detrás de un árbol, pero la mamá osa pareció alcanzar con violencia a uno de los perros más pequeños.

Temiendo por la seguridad de sus perros, una adolescente se unió a la refriega después de escuchar los ladridos frenéticos. En el video se puede ver a Hailey Morinico corriendo hacia el animal y empujarla en una decisión de una fracción de segundo.

La osa cayó hacia atrás de la pared, asomándose momentáneamente para una última mirada antes de salir corriendo. Se pudo ver también a Hailey corriendo en la dirección opuesta y llevando un perro bajo el brazo como si fuera una pelota de fútbol.

No se informó de heridos graves.

