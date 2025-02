Video: ladrones atacan más de 10 negocios de Santa Clarita en minutos

Los detectives piden la ayuda del público para identificar a un grupo de ladrones que atacaron casi una docena de negocios de Santa Clarita el lunes por la mañana.

Todos los robos ocurrieron en minutos, y los agentes creen que son los mismos tres hombres que cometieron los crímenes.

Los dueños de negocios dijeron que se sienten violados y esperan que los ladrones sean atrapados pronto antes de que vuelvan a atacar.

Un video de vigilancia muestra a tres hombres irrumpiendo en el restaurante Wicked Chicken en Santa Clarita alrededor de las 3 a.m. del lunes por la mañana. Aquí puede ver cómo rompieron la puerta de vidrio frontal, corrieron adentro, arrancaron las cajas registradoras y escaparon en menos de dos minutos.

"Había vidrios por todo el restaurante; bastante atrás, las cajas registradoras y las cajas registradoras estaban destrozadas, mucho daño. “Lo que se llevaron es una fracción de lo que va a costar poner todo en orden”, dijo Tony Cunado, director de desarrollo comercial de Wicked Chicken.

Poco después de que los agentes notificaran a Cunado sobre el robo, corrió al restaurante para ver los daños. Se sorprendió al descubrir que su local era solo uno de los once que fueron atacados en la zona.

“Es bastante frustrante, me entristece pensar que piensan que es un mercado abierto y que pueden hacer ese tipo de cosas”, dijo Cunado.

Unos 20 minutos antes, los agentes creen que los mismos hombres irrumpieron en la pizzería Venice. Aquí se puede ver a los ladrones pateando la puerta de vidrio delantera antes de entrar corriendo para robar una caja registradora.

“Esta es la cuarta vez que el negocio y la iglesia, porque también soy el pastor de la iglesia, han sido atacados”, dijo el pastor Christopher Ethakpemhi, propietario de la pizzería Venice.

El negocio de Ethakpemhi ayuda a suministrar alimentos a personas necesitadas y ahora le preocupa cómo esto afectará a las familias que dependen de su restaurante y le preocupa la seguridad de su comunidad.

“Es realmente difícil ver este tipo de cosas en nuestra ciudad”, dijo Ethakpemhi.

A menos de 5 millas de distancia y unos 25 minutos antes, los detectives creen que los mismos ladrones irrumpieron en DiMarco’s Pizza y también robaron sus cajas registradoras.

“Unos 4.000 dólares. Rompieron mi caja registradora, mi impresora y nuestra puerta”, dijo Hendrika Manrique, propietaria de DiMarco’s Pizza.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles está buscando a tres hombres detrás de estos robos selectivos en once restaurantes diferentes repartidos por Santa Clarita.

El dueño del negocio espera que alguien reconozca a los ladrones, pero también tienen un mensaje.

"Tienen que empezar a trabajar, no tomen lo que no es suyo. Para nosotros es duro venir todos los días y dejar a nuestra familia atrás para buscarnos la vida, y no es justo", dijo Manrique.

Las autoridades no dieron a conocer una descripción del vehículo ni de los sospechosos.