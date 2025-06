Surgen nuevos detalles sobre ciudadano estadounidense arrestado durante redada migratoria en Pico Rivera

Un joven de 20 años de edad, ciudadano norteamericano, fue detenido en un centro de compras de Pico Rivera por supuestamente interferir en el arresto de un trabajador aparentemente indocumentado por agentes de la Patrulla Fronteriza.

La noticia, reportada inicialmente por Telemundo 52 Los Ángeles este martes, mostró a un hombre con un chaleco azul mientras forcejeaba con agentes federales y era subido a un a camioneta.

El joven fue identificado como Adrián Andrew Martínez, y, un nuevo video muestra los momentos antes de la confrontación que tuvo con los oficiales.

Además, el video de cámara de seguridad del negocio Aguas Tijuana “Juice Bar” también muestra cómo fue detenido el trabajador que se encargaba de la limpieza del estacionamiento.

Residentes de Pico Rivera salió a las calles para demandar la liberación de un joven ciudadano estadounidense quien aparentemente fue arrestado durante un operativo inmigrante. Gabriel Huerta reporta para Telemundo 52 a las 11 p.m. el martes, 17 de junio de 2025.

Testigos dicen que el primero en correr es un trabajador de la construcción, que vio a las camionetas de la Patrulla Fronteriza llegar. Después vemos a la persona encargada de la limpieza abandonar su carrito y ser perseguido por un agente. Alfredo Gonzáles dice que lo conocía.

“Ha trabajado como tres años. La verdad, hemos hablado y nunca me ha dicho que no estaba aquí ilegal. Como que él te dice ‘oh, no hay problema, yo sigo trabajando’. Trabaja cinco días aquí y trabaja en otro shopping center dos días”, dijo González.

Cuando el encargado de la limpieza es detenido, vemos a Adrián Martínez, empleado de Walmart portando un chaleco azul, aparentemente intervenir y bloquear el paso a la patrulla con el carrito de la limpieza. Un agente avienta el carrito y empuja a Martínez al suelo. Y al verlo de otro ángulo captado por un testigo, vemos que varios agentes intervienen y terminan usando la fuerza para subir a Martínez a la patrulla.

“No era necesidad de tratarlo así porque él no lo estaba… no sacó un arma, solo estaba hablando, practicando lo que nosotros de citizens (ciudadanos), como se dicen, tenemos freedom of speech (libertad de expresión)”, dijo Mayra Villarreal, madre del detenido.

Libertad de expresión, dice la señora Villarreal, pero por intervenir ahora podría enfrentar serios problemas legales por supuestamente interferir con agentes federales en el cumplimiento de su deber.

Un comunicado de Bill Essayli, Fiscal General del Distrito Central de California, asegura que:

“Martínez fue arrestado por dar un puñetazo en la cara a un agente de la Patrulla Fronteriza después de intentar impedir un operativo de inmigración. Y repito, si impiden a nuestros agentes o los agreden, terminarán esposados y enfrentando cargos por crímenes federales. No lo haga.”

La madre de Martínez confirmó que su hijo estaba en custodia de las autoridades federales, pero pide respuestas.

“No sé qué son los cargos, la verdad. Yo solo quiero saber si está bien, que no está golpeado. Yo sé que está asustado. Quiero que sepa que aquí estamos y solo quiero que regrese”, dijo Villarreal.

Por ahora, Adrián sigue detenido en Los Ángeles mientras que su madre busca representación legal.

Un comunicado de la Patrulla Fronteriza también señaló que interferir con agentes federales es un crimen mayor o “felony”, como le llaman en inglés, sea o no ciudadano norteamericano.