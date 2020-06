Video de vigilancia confirma que Malcolm Harsch se suicidó, dice la policía

La policía dijo el viernes que el video de vigilancia de un edificio vacante cerca de donde se encontró el cuerpo de Malcolm Harsch, de 38 años, colgado de un árbol en Victorville, confirma que no hubo juego sucio en su muerte.

Los detectives de la policía de Victorville se reunieron con los miembros de su familia para compartir el video y otras pruebas, según su solicitud.

Los miembros de la familia no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios. Según el diario The Los Angeles Times, la familia les confirmó haber visto el video y que Harsche se suicidó.

La investigación todavía está en curso sobre la muerte de Harsch después de que lo encontraron colgado de un árbol cerca de un campamento para personas sin hogar cerca de la biblioteca de la ciudad de Victorville el 31 de mayo.

Las autoridades dijeron que no hubo juego sucio y que los resultados de toxicología aún estaban pendientes antes de revelar la causa oficial de la muerte.

La novia de Harsch llamó al 911 después de que ella dijo que lo encontraron colgado de un árbol y otros miembros del campamento para personas sin hogar lo cortaron. Ella dijo que lo vio más temprano en el día en su espacio compartido antes de que lo encontraran.

Los paramédicos respondieron al campo entre Circle Drive y la calle Victor e intentaron resucitarlo.

Después de que el Departamento del Alguacil de San Bernardino tomó la determinación preliminar de que su muerte fue un suicidio, los familiares de Harsch dijeron que dudaban de que se suicidara.

"No parecía estar deprimido por nadie que realmente lo conociera", dijo la familia de Harsch a los periodistas. "Todos los que conocieron a nuestro hermano se sorprendieron al escuchar que supuestamente se colgó y no creen que sea verdad. La explicación del suicidio no parece plausible".

Los miembros de su familia dijeron que los investigadores les dijeron que Harsch, un padre de ocho hijos y artista de tatuajes, tenía sangre en la camisa y había sido encontrado con un cable USB alrededor del cuello. Henry Bennett dijo que ha sido el mejor amigo de Harsch durante dos años. Bennett dijo que si bien Harsch no tenía hogar y estaba triste porque extrañaba a sus hijos en los días previos a su muerte, nunca se suicidaría.

"Conozco a mi muchacho, él no va a hacer nada así", dijo Bennett. "De lo único que habló fue de sus hijos".

Los miembros de la familia también se preguntan por qué le tomó al forense 12 días realizar una autopsia. El activista Najee Ali ahora está pidiendo una investigación independiente en lo que él llama un posible linchamiento.

"Creemos que hubo un juego sucio", dijo Ali. "Creemos que el nacionalismo blanco, el racismo blanco, la supremacía blanca está en aumento debido al surgimiento de Black Lives Matter".

La muerte se produce cuando las protestas a nivel nacional por Black Lives Matter incluyen protestas en Palmdale después de que otro hombre negro llamado Robert Fuller fue encontrado colgado de un árbol cerca del ayuntamiento.