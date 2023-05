Captado en video: un choque menor finaliza con un incidente de ira al volante en Woodland Hills

Un pequeño golpe en el parachoques se convirtió rápidamente en una serie de choques de furia al volante que dejó varios vehículos dañados en una intersección del sur de California.

El video de la cámara de seguridad captó la extraña serie de eventos ocurridos el miércoles en Woodland Hills. El video muestra cómo un Ford Mustang chocó por detrás con un SUV detenido cerca de un paso elevado de la autopista en la cuadra 22000 de Ventura Boulevard.

Fue entonces cuando el accidente de tráfico menor dio varios giros para empeorar.

El conductor del SUV salió y se acercó al Mustang, que retrocedió hasta chocar contra una camioneta mientras sonaban las bocinas. Se podía escuchar el chirrido de las llantas cuando el conductor del Mustang aceleró hacia adelante y se estrelló contra el costado de una camioneta blanca que se detuvo después del primer choque.

Luego, el conductor dio marcha atrás, saltó el separador de la calle y retrocedió hacia un Porsche Boxster azul al otro lado del divisor central.

Luego, el conductor del Mustang volvió a cruzar el separador central y se estrelló contra la parte trasera del SUV por segunda vez. Ambos vehículos se detuvieron cerca del paso elevado mientras otros conductores y testigos se reunían en la intersección.

Hasta el momento no se ha reportado si alguien resultó gravemente herido.

John Crawford estaba llegando a su negocio de cortinas y persianas cuando vio atascos de tráfico y las secuelas de los accidentes. Dijo que los bomberos y paramédicos llegaron al lugar y escoltaron al conductor desde la escena.

“Cuando llegué a la oficina, vi que había una conmoción y muchos vehículos destrozados”, dijo Crawford, quien proporcionó el video de la cámara de seguridad. "Fue muy perturbador. Muy desordenado”.

"Simplemente no sabes lo que podría haber pasado después", agregó.

NBCLA y Telemundo 52 se comunicaron con las autoridades para obtener detalles sobre el altercado. No quedó claro de inmediato si alguien fue arrestado.

