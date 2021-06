Víctimas de fraude que enviaron dinero por Moneygram recibirán reembolsos

Hay buenas noticias para muchas personas que perdieron dinero tras caer en fraudes de estafadores que les pidieron envíos a través de Moneygram.

Telemundo 52 Responde ha compartido el testimonio de muchas personas que han caído en los terribles fraudes, en los que es prácticamente es imposible recuperar el dinero. Pero ahora, la Comisión Federal de Comercio anunció que está lista para enviarles $125 millones de dólares en reembolsos a los afectados.

Los fraudes en que los estafadores pidieron a sus víctimas pagos por Moneygram, fueron muchos.

“Estas personas no me aceptaron tarjeta de crédito, me pidieron giros”, dijo José, quien perdió $600, según la fuente: Pet Adoption Scam.

A José le vendieron una mascota que no existía. A Valentina le ofrecieron un préstamo.

“Cuando me llamaron, [los estafadores] me dijeron que estaba garantizada para $5 mil entonces”, señaló Valentina, quien mandó más de $1,500, según la fuente: Online Loan Scam.

Pero le cobraron supuestas cuotas e impuestos, y le pidieron mandarlas por Moneygram $1,500 en total, sin recibir nada a cambio.

En el 2018, la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia presentaron una demanda contra la compañía de envíos, alegando que no protegieron debidamente a sus clientes, al no tener suficientes precauciones y alertas, y por no castigar, bloquear sus cuentas, o denunciar a los estafadores.

Como resultado de la demanda, la gente que perdió dinero en estafas como estas entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2017, podrán recibir un reembolso muy pronto.

Este mes, la FTC abrió el proceso de solicitud de reclamos, pues hay un fondo de $125 millones de que distribuirán entre quienes presenten un reclamo válido antes del 31 de agosto.

Si usted fue una víctima, necesitará presentar como comprobante, el recibo del envío con su nombre, y el código de la transferencia fraudulenta, que es de ocho dígitos.

Para llenar el formulario, puede ir al sitio moneygramremission.com y, solicite que le devuelvan el dinero que perdió al https://kccsecure.com/mrn-trans/claimant/unknownclaimform

Si usted ya había presentado un reclamo, no tiene que volver a hacerlo, pero de no ser así, recuerde que la fecha límite es el 31 de agosto. Las pérdidas que puede reclamar pueden ser de hasta $10,000.