Víctima de tiroteo en Trabuco Canyon tiene un emotivo reencuentro con quienes le salvaron la vida

Este lunes se cumplen dos meses desde que un hombre armado abrió fuego en un bar y restaurante del condado de Orange, matando a tres personas e hiriendo a otras seis.

Michael Bertuccini dice que sólo recuerda fragmentos de esa noche. Sabe que le dispararon y luchó por su vida mientras ocurría el tiroteo. Una noche caótica en la que, según él, tuvo suerte de sobrevivir y ahora se encuentra cara a cara con quienes lo hicieron posible.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“Tan pronto como abre la puerta, empieza a dispararnos y la gente corre”, dijo Bertuccini.

El hombre aseguró que hablar de lo que sobrevivió es parte del proceso de curación a pesar de que las heridas del disparo todavía le duelen.

"Me siento bien, pero sigo teniendo problemas", añadió Bertuccini.

Una cámara de seguridad del bar Cooks Corner captó el momento en que el sargento retirado del Departamento de Policía de Ventura, de 59 años, John Snowling dispara varias balas afuera del bar y restaurante el 23 de agosto, para que la gente corriera para salvar sus vidas.

El mismo vídeo de vigilancia muestra a Bertuccini afuera con un amigo cuando el atacante le dispara.

“Pensé que me habían dado un puñetazo. Una vez que me di cuenta de que nos estaba disparando, empujé a mi amigo y le dije: corre, está disparando. Bajamos al barranco y nos quedamos allí”, dijo Bertuccini.

El Departamento del Alguacil del Condado de Orange (OCSD) dice que en dos minutos su equipo llegó al lugar e identificó rápidamente a Snowling.

El pistolero murió a causa de los disparos, no sin antes quitarle la vida a tres personas.

“Cuando llegué aquí se oían disparos y corrí a ayudar a mis compañeros. Fue entonces cuando vi a Mike por primera vez”, dijo Aaron Kozloff, agente del OCSD.

Fue uno de los socorristas que esa noche salvaron la vida de Michael.

“Planeamos la escolta desde Cooks Corner hasta el hospital Missions Viejo. Estaba en cirugía contigo cuando te sacaron la bala”, dijo otro agente.

Dos meses después, ocurrió un emotivo reencuentro entre los oficiales y el padre de dos hijos.

“Lo aprecio y, nuevamente, mis dos hijos también lo agradecen”, dijo Bertuccini entre lágrimas.

Ahora Bertuccini dice que continúa un largo camino de recuperación sin olvidar nunca esas palabras de aliento de sus muchachos.

“Estuve conectado a un ventilador durante cinco días en coma. Mi familia trajo a mis hijos a verme para tomarles la mano. Mi hijo de seis años me dijo que hay que luchar, mejorar y volver a casa. Lo hice porque no iba a permitir que ese atacante ganara y me quitara la vida”, añadió Bertuccini.

Cooks Corner continúa organizando eventos para recaudar fondos para las víctimas.