Víctima de fraude de beneficios de desempleo cuenta su pesadilla: lo robaron de cientos de dólares

Un televidente le dijo a Telemundo 52 Responde que estaba al tanto de los fraudes con los beneficios de desempleo, por lo que se dio cuenta de inmediato cuando fue víctima de robo, y lo reportó, pero no logró resultados, hasta que llamó al equipo de Telemundo 52 Responde.

Juan Carlos Insunza intentó recuperar su dinero, pero el banco ya había cerrado su caso sin darle solución, afortunadamente, el equipo investigativo de Telemundo 52 pudo ayudarle.

Insunza había escuchado que redes de delincuentes se estaban robando los beneficios de desempleo de las cuentas de banco, así que, como precaución, en cuánto recibía su depósito, lo retiraba.

“Resulta que, en octubre, pasó lo que tanto cuidábamos no pasara”, dijo Insunza, le robaron sus beneficios de EDD.

Cuenta que, al llegar al cajero automático, se llevó una sorpresa.

“No había fondos. Digo ¿cómo que no hay fondos? ¡Si apenas ahorita antes de venir al banco al cajero automático, hace unos minutos, todavía no estaba el dinero ahí”!

Inmediatamente lo reportó a un agente de Bank of America.

“Nos dijo que alguien en ese momento en la ciudad de Mira Loma había sacado los $600 que íbamos a sacar nosotros”, dijo Insunza.

Presentó un reclamo formal, y le dijeron que le avisarían en cuánto tuvieran una resolución, pero pasaron los meses, y nada, así que, en diciembre, volvió a llamar.

“Hacían como que se cortaba la llamada. En cuanto les daba mis datos, me colgaban. Volvía a llamar, y no me volvían a contestar, y me la pasaba todos los días llamándoles”, dijo Insunza.

Entonces recibió una carta, informándole que su caso estaba cerrado, lo cual lo dejó muy indignado, y fue cuando contactaron a Telemundo 52 Responde.

Nosotros nos comunicamos con Bank of America, solicitando que se revisaran el caso del Insunza, tras lo cual, recibió una llamada avisándole que reabrirían el expediente, y poco después.

“Ya miramos que estaban depositando los $600 que se habían perdido”, señaló.

Aunque contento, el señor Insunza dijo que sigue frustrado porque tuvieron que pasar siete meses, y solo tras nuestra intervención, se resolvió la situación.

“Ahorita estamos un poquito mejor, le voy a decir, pero al principio de la pandemia, esos $600 eran un Tesoro para nosotros. Sin ustedes [Telemundo 52 Responde] no hubiera recuperado nunca lo que se me perdió, de verdad. Estoy muy agradecido”, dijo Insunza.

Telemundo 52 Responde señaló que desafortunadamente este problema ha afectado a muchos beneficiarios del EDD durante la pandemia, y las autoridades aseguran haber tomado medidas contundentes para reducirlo, y seguir pendientes para tratar de detener estos robos.