Víctima de estafa cuenta su historia para que otros no caigan en manos de los criminales

Uno de nuestros televidentes se convirtió en el blanco de una estafa cuando los criminales lo llamaron diciéndole que lo buscaban por lavado de dinero, y le pidieron toda su información personal.

La víctima, Wilson Castro, le contó a Telemundo 52 Responde que tiene muchas metas por alcanzar, así que cuando le llamaron diciéndole que iría preso, se asustó, creyendo que eso podría arruinar su carrera.

“Mi mayor sueño es ser militar y servir en los marines”, dijo el joven venezolano de 18 años.

Formar parte del ejército estadounidense es el mayor sueño del Castro, por eso, cuando recibió una llamada acusándolo de un crimen que no cometió, se asustó.

“Me dijeron que el FBI estaba investigando, que el FBI vendría a mi casa a tocarme la puerta y llevarme preso por lavado de dinero”, dijo Castro, víctima de robo de identidad.

Los malhechores se hicieron pasar por representantes federales y le dijeron que su número de seguro social estaba involucrado en actividades ilícitas.

“Diciendo que están utilizando mi seguro social para hacer lavado de dinero con transacciones a varios países, Alemania, Francia”, dijo Castro.

Castro pensó que la llamada era legitima pues recientemente había perdido su billetera la cual llevaba su tarjeta de seguro social original, y por eso coopero con todo lo que le estaban pidiendo.

“Y le di el número de seguro social completo con mi fecha de nacimiento”, agregó Wilson, quien solo pensaba en su carrera, y ahora estaba preocupado.

“Sí me asuste de una manera porque si me meten preso me marcan el record y aquí para ser militar tienes que tener un seguro limpio”, señaló Castro.



Posteriormente, el supuesto agente colgó y cuando Castro le regresó la llamada, el número ya estaba fuera de servicio, y fue cuando se dio cuenta que le había caído en una estafa, y ahora podrían robarle su identidad.



Castro de inmediato reportó el incidente al Seguro Social y a la policía quienes le dijeron que los criminales utilizan esos datos privados para abrir tarjetas de crédito, y hasta solicitar beneficios gubernamentales.

Castro dijo que quería compartir su historia y hacer una recomendación de “no cargar los documentos originales, mejor lleven una fotocopia”.

Telemundo 52 Responde también recalcó que es mejor mantener todo tipo de documento importante como el Seguro Social y pasaporte en su casa, y en un lugar seguro.

Recuerde que una agencia federal, como el Seguro Social o el IRS, nunca llaman para pedir información personal de esa manera, al menos que tenga algún tramite con ellos.