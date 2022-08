Gesto de nobleza devolvió un vestido de novia perdido a su dueña antes de ser vendido por $10

El vestido de novia de una mujer de California se perdió en el correo y desapareció en Texas, pero gracias al dueño de una tienda de Temecula, ella recuperó su valioso recuerdo.

En Overstocked en Temecula, se puede conseguir casi cualquier cosa en un día determinado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Nunca vas a encontrar lo mismo dos veces. Siempre es una gran búsqueda del tesoro y literalmente nunca sabes lo que vas a encontrar", dijo Veronica Romanenko, dueña de la tienda.

Romanenko compra contenedores llenos de artículos liquidados de minoristas como Walmart y Target. Luego vende esos artículos a precios increíblemente reducidos.

La mayoría de las veces, ella no sabe lo que va a recibir. "Hubo momentos en los que teníamos clientes que encontraban computadoras portátiles, tabletas, relojes Movado", dijo Romanenko.

Y luego estuvo el momento en que la comerciante encontró un vestido de novia perfectamente conservado en una caja.

No se dio cuenta de que pertenecía a nadie, así que lo puso a la venta a un precio de ganga: $10.

"Mi amigo me dijo, 'oye, este es el vestido de alguien. En realidad está preservado. Lo tomaron para preservarlo, y puedo decir que hay el nombre de alguien en la parte inferior'", cuenta Romanenko.

El nombre impreso en la caja: Jesslynn Webb Lopez, casada el 5 de junio de 2021.

Romanenko sabía que tenía que encontrarla. "Déjame probar Instagram, y siendo mujer, investigué mucho y la encontré", dijo Romanenko. Inmediatamente le envió un mensaje a Jesslynn.

"Y dijeron: 'Hola, ¿tu apellido de soltera es Webb? ¿Y te falta tu vestido de novia?' ¿Y yo estaba como qué? No sabía si era una estafa o si era real porque no sabía quién era”, dijo Jesslynn Webb López, la verdadera dueña del vestido.

Pero entonces López vio la captura de pantalla del vestido de novia.

"Y yo estaba como oh Dios mío", dijo. López dice que después de su boda, su madre envió el vestido a una empresa en Texas que los preserva, pero cuando lo devolvieron a través de UPS, nunca apareció.

“Y dijeron: 'Bueno, a veces esto sucede. Alguien podría haber puesto la etiqueta equivocada en la calcomanía'. Básicamente se perdió y nunca pensé que volvería a ver mi vestido", dijo López.

Perdido para siempre, hasta que Romanenko le envió el mensaje, que López acaba de leer en una ocasión muy especial.

"El día que me enteré era el 4 de junio, el día antes de mi primer aniversario", dijo López.

López cuenta que cuando se enteró estaba usando un vestido de dama de honor en la boda de una de sus amigas que había sido parte de su cortejo de bodas también.

¿El siguiente paso? Devuélvele el vestido de novia a López. Romanenko se ofreció a enviarlo por correo. "Y yo estaba como, 'Oh, no, no lo devolveré al correo. No voy a arriesgarme a perder mi vestido otra vez", dijo.

Así que López y su esposo Cristo condujeron todo el camino desde su casa en el Área de la Bahía en el viaje de seis horas a Temecula, donde Romanenko le dio el vestido de novia que pensó que nunca volvería a ver.

"Haz cosas buenas y las cosas buenas volverán a ti, así que fue un buen momento", dijo Romanenko.

López no solo está agradecida con Romanenko. También está agradecida de que su valioso recuerdo no se haya vendido a precio de ganga.

"De alguna manera nadie compró el vestido por $10", dijo López.

También dijo que originalmente pagó "mucho más que $10" por su traje de novia.

Esta historia salió publicada en NBCLA, cadena hermana de Telemundo 52. Para leer el artículo en inglés puede ir al siguiente enlace.