Venus, Marte y la Luna ‘organizan’ un espectáculo celestial

Salga el lunes y martes por la noche y mire hacia el oeste en busca de un evento raro de dos planetas que debería ser algo especial.

Venus y Marte aparecerán separados por un dedo, algo que los observadores de estrellas frecuentes podrían haber notado que sucede gradualmente durante julio. El lunes por la noche y hasta las primeras horas del martes, los dos planetas aparecerán con una distancia de un dedo de distancia con la luna creciente flotando cerca.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Es todo un espectáculo celestial para asimilar.

"Es un evento muy especial", dijo el Dr. Jim Garvin de la NASA. "Nuestros dos vecinos, Venus y Marte, aparecerán en el mismo lugar, casi uno encima del otro en el cielo, justo al lado de la luna creciente".

Mire hacia el horizonte occidental justo después de la puesta del sol y verá la luna creciente, el resplandor de Venus y el punto rojo de Marte.

La aproximación más cercana de los planetas será el martes. El par estará solo a unos 4 grados por encima del horizonte oeste-noroeste cuando finalice el crepúsculo vespertino.

Zhurong es parte de la misión china Tianwen-1, que fue enviada al espacio en julio de 2020 y cuya sonda de amartizaje alcanzó la superficie del planeta el 15 de mayo.

Venus seguirá apareciendo desplazándose hacia la izquierda en las noches siguientes, alejándose de Marte y hacia la brillante estrella Regulus.

En caso de que no lo hayas notado, Venus está muy caliente en este momento. La NASA se está preparando para dos próximas misiones a nuestro planeta hermano.

Se trazará un mapa global del planeta para comprender mejor su forma y paisajes. Garvin está liderando otra misión llamada DAVINCI +, que significa Investigación de Gases Nobles, Química e Imágenes de Venus en Atmósfera Profunda.

Básicamente, los investigadores quieren estudiar la atmósfera de Venus y descubrir de qué está hecha, cómo se formó y cómo evolucionó.

"Este doble golpe, estas dos misiones, nos darán una nueva mirada a nuestra frontera perdida, nuestro mundo hermano Venus", dijo Garvin.

La Agencia Espacial Europea está considerando otra misión a Venus en la década de 2030.

Telemundo 48

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English. More from NBCLA: